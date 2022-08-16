Врачи рассказали о состоянии выжившего водителя «скорой» в ДТП с 5 трупами в Тагиле

На данный момент состояние мужчины оценивается как средней тяжести. Он находится в травматологическом отделении. Ему оказывается необходимая помощь. Кроме того, с мужчиной работают медицинские психологи, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу Демидовской больницы.
Напомним, помимо водителя в ДТП выжил пассажир Hyundai Accent. Он находится, а четвёртой городской больнице. Сама авария случилась в ночь на 15 августа. Компания из 5 человек, 4 из которых несовершеннолетние пытались скрыться на иномарке от экипажа ГИБДД.
В результате на скорости 170 километров в час автомобиль врезался в скорую помощь. Фельдшер и четыре подростка скончались.