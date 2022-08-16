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Врачи рассказали о состоянии выжившего водителя «скорой» в ДТП с 5 трупами в Тагиле

Врачи рассказали о состоянии выжившего водителя «скорой» в ДТП с 5 трупами в Тагиле

Вчера, 22:33
Фото: 1MI
О том, в каком состоянии находится водитель скорой помощи, выживший в ДТП на перекрёстке улиц Октябрьской революции и Газетная в Нижнем Тагиле, рассказали врачи Демидовской больницы.

На данный момент состояние мужчины оценивается как средней тяжести. Он находится в травматологическом отделении. Ему оказывается необходимая помощь. Кроме того, с мужчиной работают медицинские психологи, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу Демидовской больницы.

Напомним, помимо водителя в ДТП выжил пассажир Hyundai Accent. Он находится, а четвёртой городской больнице. Сама авария случилась в ночь на 15 августа. Компания из 5 человек, 4 из которых несовершеннолетние пытались скрыться на иномарке от экипажа ГИБДД.

В результате на скорости 170 километров в час автомобиль врезался в скорую помощь. Фельдшер и четыре подростка скончались.

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#Ирина Кирилова#ДТП#ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Состояние#Погибшие#Врачи#Больница
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