Врачи рассказали о состоянии выжившего водителя «скорой» в ДТП с 5 трупами в Тагиле

Напомним, помимо водителя в ДТП выжил пассажир Hyundai Accent. Он находится, а четвёртой городской больнице. Сама авария случилась в ночь на 15 августа. Компания из 5 человек, 4 из которых несовершеннолетние пытались скрыться на иномарке от экипажа ГИБДД.