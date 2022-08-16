Заключенный спас от пожара поселок под Первоуральском в Свердловской области

Мужчина отбывает наказание в Первоуральской колонии поселения No66. Осужденный шёл на ежедневные работы в деревне Старые Решеты. На подходе к остановке он обнаружил дымящийся лес. Заключенный решил проверить место, которое определил как источник дыма. На территории возгорания он заметил тлеющую траву и деревья. Уралец вызвал пожарных.
Сотрудники дежурной части приехали оценить обстановку. По результатам анализа было принято решение обратиться к МЧС России. Пожар изолировали от распространения в течение 30 минут. Таким образом, заключенный предотвратил лесной пожар и возможное горение посёлка, следует из пресс-релиза ГУФСИН по Свердловской области.