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Заключенный спас от пожара поселок под Первоуральском в Свердловской области

Заключенный спас от пожара поселок под Первоуральском в Свердловской области

Сегодня, 13:19
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Заключенный увидел дым над посёлком под Первоуральском и позвонил в пожарную часть Свердловской области, тем самым спас от пожара людей и их постройки.

Мужчина отбывает наказание в Первоуральской колонии поселения No66. Осужденный шёл на ежедневные работы в деревне Старые Решеты. На подходе к остановке он обнаружил дымящийся лес. Заключенный решил проверить место, которое определил как источник дыма. На территории возгорания он заметил тлеющую траву и деревья. Уралец вызвал пожарных.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудники дежурной части приехали оценить обстановку. По результатам анализа было принято решение обратиться к МЧС России. Пожар изолировали от распространения в течение 30 минут. Таким образом, заключенный предотвратил лесной пожар и возможное горение посёлка, следует из пресс-релиза ГУФСИН по Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Огонь#Пожарный#Заключенные#Исправительная колония#Пожар#Первоуральск
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