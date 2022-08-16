Жительница Верхней Пышмы отдала 1,8 миллиона рублей аферистам за защиту от кредита

Женщину обманули, представившись сотрудником банка. Мошенникам жительница Верхней Пышмы отдала все накопления, которые у нее были, пишет «КП-Екатеринбург».
Аферистка по телефону заявляла, что на женщину якобы пытаются оформить кредит без ее ведома. А потом перевела звонок на сотрудника службы безопасности, ему жительница и доверилась. Тот советовал перевести все средства «на безопасные счета».
Завершив действия, которые женщине диктовали по телефону, она осознала, что ее обманули. Тогда же она пошла в полицию.