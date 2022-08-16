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Жительница Верхней Пышмы отдала 1,8 миллиона рублей аферистам за защиту от кредита

Жительница Верхней Пышмы отдала 1,8 миллиона рублей аферистам за защиту от кредита

Сегодня, 15:04
Фото: 1MI
В Верхней Пышме 39-летняя женщина доверила 1,8 миллионов накоплений телефонным аферистам.

Женщину обманули, представившись сотрудником банка. Мошенникам жительница Верхней Пышмы отдала все накопления, которые у нее были, пишет «КП-Екатеринбург».

Аферистка по телефону заявляла, что на женщину якобы пытаются оформить кредит без ее ведома. А потом перевела звонок на сотрудника службы безопасности, ему жительница и доверилась. Тот советовал перевести все средства «на безопасные счета».

Завершив действия, которые женщине диктовали по телефону, она осознала, что ее обманули. Тогда же она пошла в полицию.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Мошенники#Аферисты#Деньги#Кредит
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