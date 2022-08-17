1,5 года тюрьмы получил мигрант за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Екатеринбурге

Иностранный гражданин был остановлен ночью на автомобиле Lada на проспекте Ленина. Инспекторы выяснили, что у водителя не было прав. В служебном автомобиле ДПС нарушитель предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в сумме 14 тысяч рублей, но тот отказался.
Тогда мигрант дошел до своей машины и взял деньги, а вернувшись снова предложил «замять дело». Полицейский вновь не стал нарушать закон, он записал разговор на диктофон. В результате нарушитель оставил деньги на сидении и вышел из служебного автомобиля, а инспектор сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть.
Обвиняемый был задержан и отправлен в СИЗО. За нарушение законодательства он осужден на 1,5 года колонии, пишет ЕАН.