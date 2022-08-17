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1,5 года тюрьмы получил мигрант за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Екатеринбурге

1,5 года тюрьмы получил мигрант за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Екатеринбурге

Сегодня, 18:52
Фото: 1MI
1,5 года колонии получил гражданин Таджикистана, который пытался дать взятку сотруднику ДПС в Екатеринбурге. Он был пойман без прав летом 2021 года.

Иностранный гражданин был остановлен ночью на автомобиле Lada на проспекте Ленина. Инспекторы выяснили, что у водителя не было прав. В служебном автомобиле ДПС нарушитель предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в сумме 14 тысяч рублей, но тот отказался.

Тогда мигрант дошел до своей машины и взял деньги, а вернувшись снова предложил «замять дело». Полицейский вновь не стал нарушать закон, он записал разговор на диктофон. В результате нарушитель оставил деньги на сидении и вышел из служебного автомобиля, а инспектор сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть.

Обвиняемый был задержан и отправлен в СИЗО. За нарушение законодательства он осужден на 1,5 года колонии, пишет ЕАН.

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#Евгения Сафина#Криминал#Екатеринбург#Взятка#ДПС#Полиция#Суд#Колония
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