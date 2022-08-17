1,5 года тюрьмы получил мигрант за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Екатеринбурге

Тогда мигрант дошел до своей машины и взял деньги, а вернувшись снова предложил «замять дело». Полицейский вновь не стал нарушать закон, он записал разговор на диктофон. В результате нарушитель оставил деньги на сидении и вышел из служебного автомобиля, а инспектор сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть.