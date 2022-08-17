300 тысяч заплатит детский сад Екатеринбурга за удушение ребенка

В деле с удушьем принято окончательное решение – компенсацию вреда ребенку и его родителям выплатит детсад, пишет Е1.
ЧП произошло в детсаду №55 на Фрунзе, 43а. Когда начались разбирательства, стало известно, что воспитательница отсутствовала в комнате в момент инцидента.
Когда один мальчик едва ли не задушил другого во время игры, изначально виноватой посчитали воспитательницу, которую после инцидента понизили до должности няни.
В результате прокурор потребовал взыскать с детсада 6 808 рублей на лечение ребенка и компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Иск был удовлетворен.