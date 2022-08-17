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300 тысяч заплатит детский сад Екатеринбурга за удушение ребенка

300 тысяч заплатит детский сад Екатеринбурга за удушение ребенка

Сегодня, 17:07
Фото: 1MI
Детский сад Екатеринбурга заплатит 300 тысяч рублей семье мальчика, которого чуть не задушил другой ребенок.

В деле с удушьем принято окончательное решение – компенсацию вреда ребенку и его родителям выплатит детсад, пишет Е1.

ЧП произошло в детсаду №55 на Фрунзе, 43а. Когда начались разбирательства, стало известно, что воспитательница отсутствовала в комнате в момент инцидента.

Когда один мальчик едва ли не задушил другого во время игры, изначально виноватой посчитали воспитательницу, которую после инцидента понизили до должности няни. 

В результате прокурор потребовал взыскать с детсада 6 808 рублей на лечение ребенка и компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Иск был удовлетворен.

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