Аварийный дом снесут на улице Высокогорской в Нижнем Тагиле

Это дом №60 по улице Высокогорская. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Сейчас мэрия Нижнего Тагила разыскивает подрядчика, который бы снес дом.
17 августа - срок окончания приёма заявок от потенциальных исполнителей. А 19 августа - дата подведения итогов определения. Максимальная стоимость контракта составляет 2,7 миллиона рублей.
Напомним, что на Вагонке в Нижнем Тагиле будут снесены здания в районе торговых складов. Снесут здание насосной станции холодного водоснабжения на улице Энтузиастов, 89А; здание операторской заправочного пункта на улице Крупской, дом 5, корпус 1; здание пристроя к операторской в корпусе № 2 и здание склада ГСМ.