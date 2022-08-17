Аварийный дом снесут на улице Высокогорской в Нижнем Тагиле

Напомним, что на Вагонке в Нижнем Тагиле будут снесены здания в районе торговых складов. Снесут здание насосной станции холодного водоснабжения на улице Энтузиастов, 89А; здание операторской заправочного пункта на улице Крупской, дом 5, корпус 1; здание пристроя к операторской в корпусе № 2 и здание склада ГСМ.