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Аварийный дом снесут на улице Высокогорской в Нижнем Тагиле

Аварийный дом снесут на улице Высокогорской в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
Снос здания многоквартирного дома, признанного аварийным, запланирован в Нижнем Тагиле.

Это дом №60 по улице Высокогорская. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Сейчас мэрия Нижнего Тагила разыскивает подрядчика, который бы снес дом.

17 августа - срок окончания приёма заявок от потенциальных исполнителей. А 19 августа - дата подведения итогов определения. Максимальная стоимость контракта составляет 2,7 миллиона рублей.

Напомним, что на Вагонке в Нижнем Тагиле будут снесены здания в районе торговых складов. Снесут здание насосной станции холодного водоснабжения на улице Энтузиастов, 89А; здание операторской заправочного пункта на улице Крупской, дом 5, корпус 1; здание пристроя к операторской в корпусе № 2 и здание склада ГСМ.

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На Вагонке в Нижнем Тагиле будут снесены здания в районе торговых складов
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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Снос#Дом#Закупки#Подрядчик
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