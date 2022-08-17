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Близкие пропавшего 18-летнего парня раскрыли детали его дня до исчезновения

Близкие пропавшего 18-летнего парня раскрыли детали его дня до исчезновения

Сегодня, 16:19
Фото: соцсети Дмитрия Тяпугина
Друг пропавшего свердловского юноши рассказал, каким был день парня перед пропажей.

В регионе продолжают искать 18-летнего Дмитрия Тяпугина, который таинственно исчез в поселке Бобровский под Сысертью 13 августа. Он до сих пор не найден, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам друга юноши Никиты, с недавних пор пропавший уралец жил и работал в Екатеринбурге – охранником на парковке. 12 августа он приехал в гости к родным.

Никита рассказал, что в тот день они встретились, после чего он пошел к маме домой спать. Утром, около 09:00 Дмитрий спешил на работу, пошел на остановку и исчез. Никто не знает, успел ли парень добраться до областного центра.

В полиции ранее отмечали, что заявление о пропаже юноши к ним поступило 15 августа. По словам друга, Дмитрий любит свою работу, а за вредными привычками замечен не был. 

На Урале третий день ищут 18-летнего юношу
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