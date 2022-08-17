Близкие пропавшего 18-летнего парня раскрыли детали его дня до исчезновения

В регионе продолжают искать 18-летнего Дмитрия Тяпугина, который таинственно исчез в поселке Бобровский под Сысертью 13 августа. Он до сих пор не найден, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам друга юноши Никиты, с недавних пор пропавший уралец жил и работал в Екатеринбурге – охранником на парковке. 12 августа он приехал в гости к родным.
Никита рассказал, что в тот день они встретились, после чего он пошел к маме домой спать. Утром, около 09:00 Дмитрий спешил на работу, пошел на остановку и исчез. Никто не знает, успел ли парень добраться до областного центра.
В полиции ранее отмечали, что заявление о пропаже юноши к ним поступило 15 августа. По словам друга, Дмитрий любит свою работу, а за вредными привычками замечен не был.