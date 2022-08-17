Экономист Кульбака оценил шансы повторения дефолта 1998 года в современных реалиях

А в условиях 90-годов государству пришлось объявлять дефолт — невозможность погасить обязательства по государственным ценным бумагам. Однако россияне пострадали не только от дефолта, но и от девальвации рубля, которая была проведена одновременно с дефолтом. Девальвация — обесценивание рубля к доллару и евро — стала ассоциироваться у наших сограждан с дефолтом, хотя в других условиях девальвации при дефолте могло и не быть