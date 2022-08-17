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Экономист Кульбака оценил шансы повторения дефолта 1998 года в современных реалиях

Экономист Кульбака оценил шансы повторения дефолта 1998 года в современных реалиях

Вчера, 21:48
Фото: pxhere.com
Дефолт в России 17 августа 1998 года был вызван двумя серьезными трудностями отечественной экономики: раздутым бюджетом и завышенным курсом рубля, который жестко контролировало государство.

По мнению эксперта, спусковым крючком в сложной экономической ситуации стал азиатский кризис и снижение стоимости отечественных ресурсов, которые в большом объеме отправлялись на экспорт. Как пишет NEWS.ru, в современной России аналогичная ситуация практически исключена.

 

А в условиях 90-годов государству пришлось объявлять дефолт — невозможность погасить обязательства по государственным ценным бумагам. Однако россияне пострадали не только от дефолта, но и от девальвации рубля, которая была проведена одновременно с дефолтом. Девальвация — обесценивание рубля к доллару и евро — стала ассоциироваться у наших сограждан с дефолтом, хотя в других условиях девальвации при дефолте могло и не быть

 

Кульбака считает, что такого исхода для современной российской экономики ждать не стоит, потому что сейчас Центральный банк РФ ведет более профессиональную политику.

 

Теперь курс рубля регулируется гибко, а выпуск государственных ценных бумаг значительно снизился по отношению к 1998 году. Специалист заявил, что российская экономика стала более надежной и стабильной из-за запущенных рыночных механизмов.

 

17 августа 1998 года в нашей стране принято называть «черным понедельником». В этот день экономический кризис, который стал одним из самых масштабных за всю историю России, достиг своего пика.

#Экономика
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