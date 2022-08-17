Гендиректор ППК «РЭО» рассказал об обращении с ТКО на фестивале «Таврида.Арт»

“Чистота начинается с нас самих”, – убежден Буцаев. По его мнению, участники фестиваля “Таврида.Арт“ вселяют надежду на то, что в будущем большинство жителей России станут приверженцами осознанного потребления и начнут бережно относиться к природе. РЭО намерен поддерживать и впредь проекты и различные начинания, направленные на решение экологических вопросов, в том числе одного из самых важных – утилизации ТКО и снижения объемов их захоронения.