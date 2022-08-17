Гендиректор ППК «РЭО» рассказал об обращении с ТКО на фестивале «Таврида.Арт»

Как сообщает 360tv.ru, руководитель компании ответил на вопросы участников фестиваля и совместно с ними ознакомился с играми, мастер-классами и лекциями, что подготовлены при участии РЭО.
Денис Буцаев считает, что арт-кластер “Таврида“ объединяет наиболее талантливых и идейных россиян. Молодежь России интересуется вопросами экологии и состояния окружающего мира. Большинство молодых людей доказали увлеченность темой переработки отходов, продемонстрировав, как посредством несложных инструментов дать им вторую жизнь.
“Чистота начинается с нас самих”, – убежден Буцаев. По его мнению, участники фестиваля “Таврида.Арт“ вселяют надежду на то, что в будущем большинство жителей России станут приверженцами осознанного потребления и начнут бережно относиться к природе. РЭО намерен поддерживать и впредь проекты и различные начинания, направленные на решение экологических вопросов, в том числе одного из самых важных – утилизации ТКО и снижения объемов их захоронения.
Глава PR-департамента Дмитрий Бойко рассказал, что с 15 по 19 августа на площадке “Таврида.Арт“ открыты экоцентры РЭО и экологов-волонтеров “Делай!“: “Эколаборатория РЭО“ и гостевой дом ППК “РЭО”. В мастерской переработки при желании можно измельчить пластиковые крышки экошредером и переплавить стружку в различные изделия. Созданные своими руками брелки, значки, стаканы можно забрать с собой.
РЭО вместе с эколоволнтерами движения “Делай!” организовал также мастер-классы по созданию шоперов, бумаги из макулатуры, сумок из остатков трикотажа. А желающие повысить свою экологическую культуру могут это сделать с помощью игры “ЭкоАктивити”.
Участники фестиваля имеют возможность посетить лекции об экологичном образе жизни, перепотреблении ресурсов, глобальных проблемах, гринвошинге, раздельном сборе отходов. Также гостей ждут закрытый модный показ коллекции “апсайкл” и беседа с гостями арт-кластера “Поддержка и развитие молодежных экопроектов”.