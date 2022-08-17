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Глава Нижнего Тагила обсудил с перевозчиками ошибки работы автобусов в День города

Глава Нижнего Тагила обсудил с перевозчиками ошибки работы автобусов в День города

Сегодня, 13:27
Фото: TagilCity.ru
Загруженность дорог автомобилями и пешеходами стала причиной коллапса общественного транспорта, по мнению перевозчиков, в дни празднования 300-летия Нижнего Тагила. 17 августа глава города Владислав Пинаев провел совещание, где обсуждались меры для предотвращения таких ситуаций.

Самым сложным периодом для работы общественного транспорта стала ночь с субботы на воскресенье, когда тагильчане пытались уехать домой после салюта, рассказал начальник Управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Пешеходные потоки непрерывно текли рекой. Транспорту приходилось останавливаться, чтобы всех пропустить. Заблокированы были и автобусы, и трамваи. Одним из самых проблемных участков стал перекресток в районе 13-й колонии. Пробка рассосалась, когда диспетчер «Сигнала-3» включил на светофоре мигающий желтый, — сообщил на совещании Андрей Лебедев.

Перевозчики также отмечают, что самым проблематичным стал маршрут на Вагонку. Из-за пробок на дорогу от ТЦ «Кардинал» до кулинарного училища уходило 40 минут. Несмотря на заявленное время работы автобусов в праздничную ночь до 01.00, водители развозили тагильчан до 05.00.

Еще одной сложностью стала оплата за проезд. Бесплатными были только трамваи. Однако тагильчане отказывались отдавать за проезд и в автобусах. Перевозчики отмечают, что почти 90% пассажиров проехали бесплатно.

В МУП «Тагильский трамвай» считают, что справились с пассажиропотоком в День города на отлично. По словам директора организации Игоря Темнова, на линию были запущены 18 составов.

Интервал между трамваями должен был быть 5 минут. Но из-за пробок он увеличился до 15 минут. Всего мы перевезли 14 тысяч человек. Были, конечно, неприятные моменты с пьяными людьми. В одном месте они пытались раскачать вагон. Но в целом мы справились, — рассказал Игорь Темнов.

Чтобы избежать подобного коллапса в будущем, Владислав Пинаев предложил в дни массовых гуляний переносить остановку вагонских маршруток ближе к выезду с центра, например, на парковку у ТЦ «Малина», а также более тщательно продумать схему работы общественного транспорта.

Перед праздниками с перевозчиками необходимо заключать дополнительный контракт, где будет прописано все: количество автобусов, время их работы, интервалы движения. А чтобы проезд был бесплатным для всех, выделить на это деньги из бюджета, — отметил глава города.

Напомним, после Дня города тагильчане массово жаловались на работу общественного транспорта. Например, жителям Вагонки пришлось ждать свои автобусы больше часа, так как на остановке скопились сотни людей. А трамваи тагильчане брали буквально штурмом.

Тагильчане массово пожаловались на проблемы с транспортом в ночь после Дня Города
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#Анна Григорьева#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Андрей Лебедев#Игорь Темнов#Автобусы#День города#Трамвай
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