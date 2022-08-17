Глава Нижнего Тагила обсудил с перевозчиками ошибки работы автобусов в День города

Перевозчики также отмечают, что самым проблематичным стал маршрут на Вагонку. Из-за пробок на дорогу от ТЦ «Кардинал» до кулинарного училища уходило 40 минут. Несмотря на заявленное время работы автобусов в праздничную ночь до 01.00, водители развозили тагильчан до 05.00.