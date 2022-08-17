«КАМАЗ» врезался в столб на Эльмаше в Екатеринбурге

Напомним, что 9 августа водитель «Жигулей» влетел в опору линии электропередач и скончался, потому что был непристегнут. Его пассажир, также не пользующийся ремнём безопасности, отделался ушибом головы: он упал лбом на панель автомобиля. За рулём был житель Алапаевска со стажем вождения 24 года. Его проверяли на наличие или отсутствие алкогольного опьянения.