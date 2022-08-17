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«КАМАЗ» врезался в столб на Эльмаше в Екатеринбурге

«КАМАЗ» врезался в столб на Эльмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 11:21
Фото: Е1
«КАМАЗ» врезался в столб на Эльмаше в Екатеринбурге. Водитель травм не получил, однако повреждения получила кабина грузовой машины. Запись об инциденте появилась 17 августа в 9:10.

Очевидец сообщил Е1, что он не видел самого момента удара машины об опору. Мужчина слышал только звук. Теперь свидетелей ДТП просят предоставить видео с авторегистратора для установления всех причин случившегося.

Пользователь Telegram с ником Igor поделился в комментариях видеозаписью с места аварии.

Напомним, что 9 августа водитель «Жигулей» влетел в опору линии электропередач и скончался, потому что был непристегнут. Его пассажир, также не пользующийся ремнём безопасности, отделался ушибом головы: он упал лбом на панель автомобиля. За рулём был житель Алапаевска со стажем вождения 24 года. Его проверяли на наличие или отсутствие алкогольного опьянения.

Непристегнутый водитель «Жигулей» влетел в электроопору и погиб под Алапаевском
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Грузовики#Столб#Авария#Видео
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