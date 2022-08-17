Конечные остановки автобусов у вокзала в Нижнем Тагиле перенесены на новое место

Речь идет об автобусах №13, 17У, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 65. Площадка, на которую перенесли остановку, находится между ж/д вокзалом и автовокзалом. Помимо этого, перенесли еще и конечные остановки автобусов маршрутов №2, 3, 7, 20, 26, 30, 31, 46. Об этом сообщает пресс-служба администрации.