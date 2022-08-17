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Конечные остановки автобусов у вокзала в Нижнем Тагиле перенесены на новое место

Конечные остановки автобусов у вокзала в Нижнем Тагиле перенесены на новое место

Сегодня, 15:50
Фото: 1MI
С 16 августа конечные остановки автобусов, обслуживающих Дзержинский район Нижнего Тагила, перенесены от дома №29 по проспекту Строителей на новое место.

Речь идет об автобусах №13, 17У, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 65. Площадка, на которую перенесли остановку, находится между ж/д вокзалом и автовокзалом. Помимо этого, перенесли еще и конечные остановки автобусов маршрутов №2, 3, 7, 20, 26, 30, 31, 46. Об этом сообщает пресс-служба администрации. 

Посадка пассажиров на автобусы по маршрутам №1,1С,4,5,14,23,32,36, которые двигаются через ж/д вокзал от ТЦ «Перекресток» и ТРЦ «Депо», осуществляется на улице Садовая на действующем остановочном павильоне. Рядом находится магазин «Гастроном».

На всех остановках силами «МБУ «Сигнал-3» появились дорожные знаки 5.16 «Место остановки автобусов».

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#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Остановки#Автобусы#Перенос
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