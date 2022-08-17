Летевший из Петербурга в Екатеринбург рейс экстренно вернулся в аэропорт

Ранее, 28 июля, самолет «Аэрофлота», который летел из Горно-Алтайска в Москву экстренно приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Причиной посадкис тало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Ему была оказана помощь.