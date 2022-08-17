Летевший из Петербурга в Екатеринбург рейс экстренно вернулся в аэропорт

Такие данные представлены на сайте «Флайтрадар». В аэропорту Пулково сообщили, что борту предстоит вернуться в воздушную гавань, пишет «КП-Екатеринбург». Причиной стали технические неполадки. Планируется заменить воздушное судно.
Рейс выполняется авиакомпанией «Россия» на Superjet 100. Борт отправился в полет из Санкт-Петербурга в 11:50. Теперь повторный вылет запланирован на 14:50.
Ранее, 28 июля, самолет «Аэрофлота», который летел из Горно-Алтайска в Москву экстренно приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Причиной посадкис тало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Ему была оказана помощь.