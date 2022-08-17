Мальчик на велосипеде попал под колеса Audi около ТЦ в Екатеринбурге

Пока неизвестно, в каком состоянии находится ребенок. По словам очевидца, авария произошла на проезде между магазином «Магнит» и торговым центром. Там имеется заезд на парковку. Мальчик двигался по улице Уральская.
В момент, когда он начал проезжать через дорогу, с Уральской улицы поворачивала Audi. Ребенок ехал с другом. Последний двигался на самокате. Однако он не пострадал. После происшествия мальчик был в сознании, пишет Е1.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга заявили, что такое часто происходит из-за того, что водитель не видит ребенка из-за припаркованных машин. В ГИБДД рекомендуют напоминать детям о правилах безопасности — велосипедистам нужно слезть с транспорта перед переходом дороги и осмотреться. Только потом можно начинать переход.