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Мальчик на велосипеде попал под колеса Audi около ТЦ в Екатеринбурге

Мальчик на велосипеде попал под колеса Audi около ТЦ в Екатеринбурге

Вчера, 21:29
Фото: 1MI
Мальчик на велосипеде попал под колеса Audi около «Blissco молл» на улице Уральская, 61а в Екатеринбурге. Очевидцы для ребенка вызвали скорую помощь.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится ребенок. По словам очевидца, авария произошла на проезде между магазином «Магнит» и торговым центром. Там имеется заезд на парковку. Мальчик двигался по улице Уральская.

В момент, когда он начал проезжать через дорогу, с Уральской улицы поворачивала Audi. Ребенок ехал с другом. Последний двигался на самокате. Однако он не пострадал. После происшествия мальчик был в сознании, пишет Е1.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга заявили, что такое часто происходит из-за того, что водитель не видит ребенка из-за припаркованных машин. В ГИБДД рекомендуют напоминать детям о правилах безопасности — велосипедистам нужно слезть с транспорта перед переходом дороги и осмотреться. Только потом можно начинать переход.

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