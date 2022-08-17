Мальчик на велосипеде попал под колеса Audi около ТЦ в Екатеринбурге

В Госавтоинспекции Екатеринбурга заявили, что такое часто происходит из-за того, что водитель не видит ребенка из-за припаркованных машин. В ГИБДД рекомендуют напоминать детям о правилах безопасности — велосипедистам нужно слезть с транспорта перед переходом дороги и осмотреться. Только потом можно начинать переход.