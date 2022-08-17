Мэр Тагила обсудил проблемы транспорта, а попавшая в ДТП женщина забыла свое имя

Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года. Над ней специалисты трудятся уже два года. Сложности возникали в разработке программного обеспечения. Однако все же оно появилось и прошло тестирование системы.
Глава Нижнего Тагила обсудил с перевозчиками ошибки работы автобусов в День города. Загруженность дорог автомобилями и пешеходами после юбилея города стала причиной коллапса. Владислав Пинаев предложил в дни массовых гуляний переносить остановку вагонских маршруток ближе к выезду с центра.
Проект моста через реку Иса под Нижним Тагилом обойдется в 3,6 миллиона рублей. Подрядчика по выполнению изыскательских и проектных работ для капитального ремонта моста через реку Иса под Нижним Тагилом ищет администрация Горноуральского ГО.
Забывшая своё имя женщина попала под колёса автомобиля в Верхней Пышме. В комментариях к посту с видеороликом ДТП и фото пострадавшей люди отметили, что женщина действительно является местной жительницей и что они даже знают адрес места её проживания, а также имя — Любовь.
Аварийный дом снесут на улице Высокогорской в Нижнем Тагиле. Это дом №60 по улице Высокогорская. Сейчас мэрия Нижнего Тагила разыскивает подрядчика, который бы снес дом. 17 августа - срок окончания приёма заявок от потенциальных исполнителей.