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Мэр Тагила обсудил проблемы транспорта, а попавшая в ДТП женщина забыла свое имя

Мэр Тагила обсудил проблемы транспорта, а попавшая в ДТП женщина забыла свое имя

Сегодня, 19:00
Фото: TagilCity.ru
Мэр Нижнего Тагила обсудил проблемы транспорта, возникшие после празднования 300-летия города, а попавшая в ДТП женщина не может вспомнить свое имя в больнице. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 17 августа.

Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года. Над ней специалисты трудятся уже два года. Сложности возникали в разработке программного обеспечения. Однако все же оно появилось и прошло тестирование системы.

Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года
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Глава Нижнего Тагила обсудил с перевозчиками ошибки работы автобусов в День города. Загруженность дорог автомобилями и пешеходами после юбилея города стала причиной коллапса. Владислав Пинаев предложил в дни массовых гуляний переносить остановку вагонских маршруток ближе к выезду с центра.

Глава Нижнего Тагила обсудил с перевозчиками ошибки работы автобусов в День города
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Проект моста через реку Иса под Нижним Тагилом обойдется в 3,6 миллиона рублей. Подрядчика по выполнению изыскательских и проектных работ для капитального ремонта моста через реку Иса под Нижним Тагилом ищет администрация Горноуральского ГО. 

Проект моста через реку Иса под Нижним Тагилом обойдется в 3,6 миллиона рублей
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Забывшая своё имя женщина попала под колёса автомобиля в Верхней Пышме. В комментариях к посту с видеороликом ДТП и фото пострадавшей люди отметили, что женщина действительно является местной жительницей и что они даже знают адрес места её проживания, а также имя — Любовь.

Забывшая своё имя женщина попала под колёса автомобиля в Верхней Пышме
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Аварийный дом снесут на улице Высокогорской в Нижнем Тагиле. Это дом №60 по улице Высокогорская. Сейчас мэрия Нижнего Тагила разыскивает подрядчика, который бы снес дом. 17 августа - срок окончания приёма заявок от потенциальных исполнителей.

Аварийный дом снесут на улице Высокогорской в Нижнем Тагиле
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