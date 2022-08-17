Мэр Тагила обсудил проблемы транспорта, а попавшая в ДТП женщина забыла свое имя

Забывшая своё имя женщина попала под колёса автомобиля в Верхней Пышме. В комментариях к посту с видеороликом ДТП и фото пострадавшей люди отметили, что женщина действительно является местной жительницей и что они даже знают адрес места её проживания, а также имя — Любовь.