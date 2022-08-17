Молодой человек пропал после ссоры с возлюбленной в Екатеринбурге

Анатолию Середе 24 года. Известий о нём нет с 11 августа. Никто не видел его в день пропажи, поэтому люди не знают, во что он был одет на момент исчезновения.
Мать возлюбленной екатеринбуржца рассказала, что пропавший вместе с её дочерью жили на Комсомольской. Она не исключает того факта, что там его и могли видеть. После ссоры девушка Анатолия улетела в Санкт-Петербург, из-за чего связь пары прервалась, а Середа пропал.
Родители молодого человека хоть и живут в другом городе, однако написали заявление на розыск, пишет Е1.