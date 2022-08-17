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Молодой человек пропал после ссоры с возлюбленной в Екатеринбурге

Молодой человек пропал после ссоры с возлюбленной в Екатеринбурге

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
Молодой человек из Екатеринбурга поссорился с невестой, после чего не вернулся домой. Его не могут найти в течение пяти суток. Ни один человек не знает, в какую одежду пропавший оделся.

Анатолию Середе 24 года. Известий о нём нет с 11 августа. Никто не видел его в день пропажи, поэтому люди не знают, во что он был одет на момент исчезновения.

Мать возлюбленной екатеринбуржца рассказала, что пропавший вместе с её дочерью жили на Комсомольской. Она не исключает того факта, что там его и могли видеть. После ссоры девушка Анатолия улетела в Санкт-Петербург, из-за чего связь пары прервалась, а Середа пропал.

Родители молодого человека хоть и живут в другом городе, однако написали заявление на розыск, пишет Е1.

Фото: Лиза Алерт
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