Мошенница — «юристка» задержана в Екатеринбурге

Предварительно установлено, что с начала 2022 года 37-летняя подозреваемая звонила людям и предлагала за определенную сумму оказать юридические услуги по разным вопросам, в том числе и за индексацию социальных выплат. Полученные деньги мошенница тратила на личные нужды. Она подозревается в причастности к десяткам таких случаев.
Ранее екатеринбурженка уже занимала деньги у знакомых, предлагая различные услуги, в частности получение скидки за путевки в лагеря или помощь с получением квартиры от администрации. Потерпевшие сообщают, что отдали подозреваемой от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.