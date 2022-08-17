Мошенница — «юристка» задержана в Екатеринбурге

Предварительно установлено, что с начала 2022 года 37-летняя подозреваемая звонила людям и предлагала за определенную сумму оказать юридические услуги по разным вопросам, в том числе и за индексацию социальных выплат. Полученные деньги мошенница тратила на личные нужды. Она подозревается в причастности к десяткам таких случаев.