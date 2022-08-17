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Мошенница — «юристка» задержана в Екатеринбурге

Мошенница — «юристка» задержана в Екатеринбурге

Сегодня, 19:20
Фото: 1MI
Дважды судимая жительница Екатеринбурга, подозреваемая в мошенничестве, задержана в Екатеринбурге. Она выманивала у людей деньги под видом юридических услуг.

Предварительно установлено, что с начала 2022 года 37-летняя подозреваемая звонила людям и предлагала за определенную сумму оказать юридические услуги по разным вопросам, в том числе и за индексацию социальных выплат. Полученные деньги мошенница тратила на личные нужды. Она подозревается в причастности к десяткам таких случаев.

Ранее екатеринбурженка уже занимала деньги у знакомых, предлагая различные услуги, в частности получение скидки за путевки в лагеря или помощь с получением квартиры от администрации. Потерпевшие сообщают, что отдали подозреваемой от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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