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Невестка рассказала о погибшей в аварии с пятью трупами фельдшере в Нижнем Тагиле

Невестка рассказала о погибшей в аварии с пятью трупами фельдшере в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:35
Фото: Ирина Зентерекова
Жена сына погибшей фельдшера рассказала об общении с медиком. Ирина Зентерекова погибла в аварии 15 августа в Нижнем Тагиле. Кроме неё скончались ещё 4 человека.

Анна Зентерекова рассказала, что Ирина Валерьевна была хорошим человеком. Отношения в семье были замечательные. Споров и конфликтов не было. Жили в атмосфере дружбы. Медработник порадовалась, когда появился её новорожденный внук. Они всей семьей грезили о правнуке, однако женщина уже никогда не увидит ни того, как новорожденный сделает первые шаги, ни того, как пойдет в школу, рассказала женщина изданию «КП-Екатеринбург».

В момент гибели Ирине Зентерековой было 45 лет. Она стала одной из пяти жертв ночной аварии в Нижнем Тагиле, произошедшей 15 августа. За рулём иномарки, столкнувшейся со скорой помощью на скорости около 170 километров в час, был несовершеннолетний житель Старателя, находящийся на учёте в ПДН.

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