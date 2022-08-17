Невестка рассказала о погибшей в аварии с пятью трупами фельдшере в Нижнем Тагиле

Анна Зентерекова рассказала, что Ирина Валерьевна была хорошим человеком. Отношения в семье были замечательные. Споров и конфликтов не было. Жили в атмосфере дружбы. Медработник порадовалась, когда появился её новорожденный внук. Они всей семьей грезили о правнуке, однако женщина уже никогда не увидит ни того, как новорожденный сделает первые шаги, ни того, как пойдет в школу, рассказала женщина изданию «КП-Екатеринбург».