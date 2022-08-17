Обвиняемым в смерти 44 свердловчан от отравления метанолом грозит до 10 лет

Производство уголовного дела, возбуждённого из-за кончины 4 десятков жителей облцентра, а также 5 десятков пострадавших, завершено. Уголовные статьи получили 7 граждан, среди которых 6 мужчин и 1 женщина. В зависимости от исполняемых ролей в цепочке нелегального сбыта алкоголя они получили наказание, максимальный срок которого предусматривает до 10 лет тюрьмы, сообщает замруководителя СК Свердловской области Анатолий Надбитов. Сейчас процессуальные действия находятся на финальной стадии.
Следствием установлено, что с летнего периода 2020 года по 2021-го преступники выполняли разные роли в цепочке незаконного сбыта спиртосодержащей продукции. Палёный алкоголь поставляли в Екатеринбург в обход законодательства РФ по обороту спиртных напитков.
Преступное сообщество работало до сентября 2021 года. Сбоев не было, потому что алкоголь не содержал ядовитых веществ в критических количествах. Все изменилось, когда в продажу поступила партия напитков, содержащих в составе метанол. Его дозировка превышала норму в 0,05%, что опасно для жизни и здоровья потребителей. Спиртное этой поставки перечеркнуло судьбы 44 людей в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга.
Представители МВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета провели свыше 20 обысков, в рамках которых было изъято более 8 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. Тщательным проверкам, пока шло расследование, в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь» подверглись все торговые точки, в том числе рыночные комплексы Среднего Урала, где дополнительно конфисковано порядка 37 тысяч литров всевозможного суррогата, — комментирует работу правоохранителей глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
Весь изъятый алкоголь передан правоохранительным органам для временного хранения с последующей утилизацией. В рамках расследования составлено 258 протоколов по административным правонарушениям. Также полковник Горелых подметил, что среди задержанных заметили в том числе рецидивиста, который ранее уже привлекался к ответственности за распространение паленого алкоголя и предпринимательскую деятельность в обход закона.