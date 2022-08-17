Обвиняемым в смерти 44 свердловчан от отравления метанолом грозит до 10 лет

Преступное сообщество работало до сентября 2021 года. Сбоев не было, потому что алкоголь не содержал ядовитых веществ в критических количествах. Все изменилось, когда в продажу поступила партия напитков, содержащих в составе метанол. Его дозировка превышала норму в 0,05%, что опасно для жизни и здоровья потребителей. Спиртное этой поставки перечеркнуло судьбы 44 людей в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга.