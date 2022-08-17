Охранник и покупатель чуть не подрались на распродаже H&M в Екатеринбурге

По словам одного из посетителей, на входе в магазин скопилась огромная очередь. Охранники стали ограничивать вход. При попытке зайти многих вышвыривали обратно. Полиция, по словам очевидца, была вызвана после того, как охранник применил физическую силу к одному из покупателей.