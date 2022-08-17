Охранник и покупатель чуть не подрались на распродаже H&M в Екатеринбурге

Другие посетители, ставшие очевидцами конфликта, вызвали полицию. Причиной ссоры стало то, что покупателя не пускали в магазин. Очевидцы отмечают, что их в точку продажи тоже не пустили. Некоторых выгоняли прямо с кассы.
По словам одного из посетителей, на входе в магазин скопилась огромная очередь. Охранники стали ограничивать вход. При попытке зайти многих вышвыривали обратно. Полиция, по словам очевидца, была вызвана после того, как охранник применил физическую силу к одному из покупателей.
Он отметил, что в магазине даже включали пожарную тревогу и покупателям не давали забрать уже оплаченные товары, пишет Е1.