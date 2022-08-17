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Охранник и покупатель чуть не подрались на распродаже H&M в Екатеринбурге

Охранник и покупатель чуть не подрались на распродаже H&M в Екатеринбурге

Сегодня, 19:05
Фото: 1MI
После повторного открытия магазина H&M в «Парк Хаусе» в Екатеринбурге покупатель и охранник втупили в конфликт. Между ними чуть не произошла драка.

Другие посетители, ставшие очевидцами конфликта, вызвали полицию. Причиной ссоры стало то, что покупателя не пускали в магазин. Очевидцы отмечают, что их в точку продажи тоже не пустили. Некоторых выгоняли прямо с кассы.

По словам одного из посетителей, на входе в магазин скопилась огромная очередь. Охранники стали ограничивать вход. При попытке зайти многих вышвыривали обратно. Полиция, по словам очевидца, была вызвана после того, как охранник применил физическую силу к одному из покупателей.

Он отметил, что в магазине даже включали пожарную тревогу и покупателям не давали забрать уже оплаченные товары, пишет Е1.

В Екатеринбурге открылся H&M и горожане ринулись за покупками
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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Магазин#Распродажа#Очередь#Охрана#Конфликт#Очевидцы
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