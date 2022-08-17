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Отобравший телефон у инвалида-колясочника екатеринбуржец получил почти 2 года тюрьмы

Отобравший телефон у инвалида-колясочника екатеринбуржец получил почти 2 года тюрьмы

Вчера, 21:38
Фото: 1MI
Отобравшего телефон у знакомой, которая передвигается на инвалидной коляске, осудили в Екатеринбурге. Мужчина пришел к пострадавшей с другом в сентябре 2020 года и решил похитить у нее средство связи.

Обвиняемый попросил у знакомой позвонить. Она дала ему свой телефон Xiaomi, имеющий стоимость 9 тысяч рублей. Мужчина тут же вышел из квартиры и больше не вернулся, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Немного позднее второй мужчина под предлогом вернуть телефон тоже ушел из жилья. Похищенный телефон молодые люди сдали в ломбард, а средства поделили.

В результате они предстали перед судом по статье за мошенничество, совершенное путем обмана группой лиц по предварительному сговору. Знакомый женщины отправится в колонию на 1,8 года, а также выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей. А его сообщник отправится в колонию на 2 года.

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