Отобравший телефон у инвалида-колясочника екатеринбуржец получил почти 2 года тюрьмы

В результате они предстали перед судом по статье за мошенничество, совершенное путем обмана группой лиц по предварительному сговору. Знакомый женщины отправится в колонию на 1,8 года, а также выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей. А его сообщник отправится в колонию на 2 года.