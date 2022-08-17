Отобравший телефон у инвалида-колясочника екатеринбуржец получил почти 2 года тюрьмы

Обвиняемый попросил у знакомой позвонить. Она дала ему свой телефон Xiaomi, имеющий стоимость 9 тысяч рублей. Мужчина тут же вышел из квартиры и больше не вернулся, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Немного позднее второй мужчина под предлогом вернуть телефон тоже ушел из жилья. Похищенный телефон молодые люди сдали в ломбард, а средства поделили.
В результате они предстали перед судом по статье за мошенничество, совершенное путем обмана группой лиц по предварительному сговору. Знакомый женщины отправится в колонию на 1,8 года, а также выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей. А его сообщник отправится в колонию на 2 года.