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Парня выпавшей из окна девушки в Екатеринбурге проверили на детекторе лжи

Парня выпавшей из окна девушки в Екатеринбурге проверили на детекторе лжи

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
Екатеринбурженка выпала из окна многоэтажки и скончалась 14 августа. В этот же день её молодого человека забрали полицейские для допроса. Они проверили мужчину на полиграфе.

Парень и девушка встречали три года. Пара снимала квартиру на улице 40 лет ВКЛСМ. В день смерти возлюбленной молодого человека забрали сотрудники правопорядка. Они задавали вопросы о том, не было ли у увлеченных друг другом людей ссор. Также правоохранители задали вопрос: «Может ты помог ей умереть?», рассказал Александр журналистам «КП-Екатеринбург».

О погибшей известно, что она переехала в облцентр Свердловской области из Ирбита. В день трагедии 21-летняя Алена Макарова пошла смотреть другую квартиру для аренды. Следователи не нашли в смерти девушки следов криминала.

21-летняя екатеринбурженка выпала из окна по невыясненной причине
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