Парня выпавшей из окна девушки в Екатеринбурге проверили на детекторе лжи

Парень и девушка встречали три года. Пара снимала квартиру на улице 40 лет ВКЛСМ. В день смерти возлюбленной молодого человека забрали сотрудники правопорядка. Они задавали вопросы о том, не было ли у увлеченных друг другом людей ссор. Также правоохранители задали вопрос: «Может ты помог ей умереть?», рассказал Александр журналистам «КП-Екатеринбург».