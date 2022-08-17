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Подрались водители столкнувшихся на Эльмаше в Екатеринбурге автомобилей

Подрались водители столкнувшихся на Эльмаше в Екатеринбурге автомобилей

Сегодня, 12:08
Фото: 1MI
Два автомобиля столкнулись накануне, 16 августа, в жилом районе Эльмаш в Екатеринбурге. Водители вместо того, чтобы вызвать сотрудников ГИБДД, начали драться и ругаться.

Очевидцы сообщают, что автомобилисты неславянской внешности угрожали друг другу, гонялись и дрались не сходя с проезжей части. Водитель ВАЗ и вовсе совершил нападение на нескольких человек. В результате массового столкновения движение транспортных средств по улице Старых Большевиков оказалось заблокировано. Иные участники дорожного движения, не вмешивающиеся в потасовку, стояли и дожидались момента, когда всё закончится.

В ГИБДД рассказали, что им не поступало информации о дорожном происшествии, однако они займутся проверкой информации, пишет «МК-Урал».

Ранее мужчины также дрались из-за ДТП в Екатеринбурге.

Мужчины подрались из-за ДТП в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Происшествия#ДТП#Екатеринбург#Авария#Полиция#Массовая драка
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