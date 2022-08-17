Подрались водители столкнувшихся на Эльмаше в Екатеринбурге автомобилей

Очевидцы сообщают, что автомобилисты неславянской внешности угрожали друг другу, гонялись и дрались не сходя с проезжей части. Водитель ВАЗ и вовсе совершил нападение на нескольких человек. В результате массового столкновения движение транспортных средств по улице Старых Большевиков оказалось заблокировано. Иные участники дорожного движения, не вмешивающиеся в потасовку, стояли и дожидались момента, когда всё закончится.
В ГИБДД рассказали, что им не поступало информации о дорожном происшествии, однако они займутся проверкой информации, пишет «МК-Урал».
Ранее мужчины также дрались из-за ДТП в Екатеринбурге.