После столкновения Lexus с грузовиком на уральской трассе пострадал ребенок

Травмы получил сам водитель иномарки, а также его пассажиры — 52-летняя женщина и 14-летняя девочка. Все они были доставлены в Артинскую больницу.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что водителем Lexus является житель Екатеринбурга. Он имеет стаж вождения 23 года. В 2022 году он привлекался к ответственности за нарушение ПДД дважды. Известно, что в автомобиле он ехал со своей супругой и дочерью. Они отправились в санаторий, расположенный в республике Башкортостан.
Водитель грузовика ехал из Екатеринбурга в Пермский край. Он перевозил продукты питания.
На месте аварии были проведены замеры, а также опрошены свидетели. Также проведена процедура медосвидетельствования. Оба водителя были трезвы на момент ДТП. В отношении водителя Lexus решается вопрос о возбуждении административного производства аза невыполнение требования уступить дорогу автомобилю, пользующемуся правом преимущественного проезда. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.