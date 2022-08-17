TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
После столкновения Lexus с грузовиком на уральской трассе пострадал ребенок

После столкновения Lexus с грузовиком на уральской трассе пострадал ребенок

Вчера, 21:21
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Lexus протаранил грузовик с продуктами на уральской трассе

53-летний водитель Lexus NX200 на 4 км а/д «Подъезд к с. Большие Карзи» в Артинском районе Свердловской области не уступил дорогу грузовику IZUSU, ехавшему по главной дороге. В результате они столкнулись. В ДТП пострадали три человека.

Травмы получил сам водитель иномарки, а также его пассажиры — 52-летняя женщина и 14-летняя девочка. Все они были доставлены в Артинскую больницу.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водителем Lexus является житель Екатеринбурга. Он имеет стаж вождения 23 года. В 2022 году он привлекался к ответственности за нарушение ПДД дважды. Известно, что в автомобиле он ехал со своей супругой и дочерью. Они отправились в санаторий, расположенный в республике Башкортостан.

Водитель грузовика ехал из Екатеринбурга в Пермский край. Он перевозил продукты питания.

На месте аварии были проведены замеры, а также опрошены свидетели. Также проведена процедура медосвидетельствования. Оба водителя были трезвы на момент ДТП. В отношении водителя Lexus решается вопрос о возбуждении административного производства аза невыполнение требования уступить дорогу автомобилю, пользующемуся правом преимущественного проезда. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Пять человек погибло в результате ДТП со скорой в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Врачи рассказали о состоянии выжившего водителя «скорой» в ДТП с 5 трупами в Тагиле16-летняя девушка погибла в ДТП с двумя фурами на трассе Пермь-ЕкатеринбургПодросток на угнанном квадроцикле попал в ДТП и травмировал голову под Нижним Тагилом
#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Екатеринбург#Авария#Дети#Ребенок#Пострадавшие#Подробности#ГИБДД
Подпишитесь
Смог в воздухе и бензин в воде. Главные экологические события за неделю
16 августа, 11:38
Тагильчане массово пожаловались на проблемы с транспортом в ночь после Дня Города
15 августа, 17:25
Первая детская площадка появится в селе Покровское под Нижним Тагилом
16 августа, 15:43
Родители устроившего ДТП с 5 погибшими подростка в Тагиле попадались пьяными за рулем
16 августа, 18:24
Подрядчик моста на Циолковского в Тагиле оспорил свою недобросовестность
16 августа, 17:35
В День города в Нижнем Тагиле эвакуировали 21 автомобиль
16 августа, 19:41