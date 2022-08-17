После столкновения Lexus с грузовиком на уральской трассе пострадал ребенок

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водителем Lexus является житель Екатеринбурга. Он имеет стаж вождения 23 года. В 2022 году он привлекался к ответственности за нарушение ПДД дважды. Известно, что в автомобиле он ехал со своей супругой и дочерью. Они отправились в санаторий, расположенный в республике Башкортостан.