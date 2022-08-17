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Проект использования городских лесов создадут в Нижнем Тагиле

Проект использования городских лесов создадут в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:46
Фото: 1MI
Проект по использованию городских лесов будет создан для Нижнего Тагила. Кроме того, планируется провести лесоустройство. Соответствующий конкурс объявила городская администрация.

Подрядчику предстоит сперва разработать документацию по использованию лесов, затем провести лесоустройство и разработать лесохозяйственный регламент.

Максимальная цена контракта составляет 4,5 миллиона рублей. Объектом работ выступают земельные участки, занятые городскими лесами на территории Нижнего Тагила площадью 9808 га, в том числе занятые древесно-кустарниковой растительностью — 2062 га.

Сроки выполнения работ делятся на несколько этапов. Весь период работ — с 7 сентября 2022 года по 24 ноября 2023 года. При этом в 2022 году должны проводиться подготовительные работа, в 2023 году лесоустройство городских лесов и разработка лесохозяйственного регламента.

Во время первого этапа, с 7 сентября по 1 декабря 2022 года подрядчик должен собрать сведения о лесах, поставить участки на кадастровый учет и так далее. А в ходе второго этапа, с 2 декабря по 24 ноября 2023 года, ему нужно будет выполнять полевые лесоустроительные работы и иные лесоучетные работы, а также контролировать ход этих работ.

Заявки можно подавать до 23 августа.

#Елена Озерова#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Леса#Вырубка леса#Использование лесов#Закупки#Контракт#Подрядчик
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