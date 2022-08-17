Проект использования городских лесов создадут в Нижнем Тагиле

Во время первого этапа, с 7 сентября по 1 декабря 2022 года подрядчик должен собрать сведения о лесах, поставить участки на кадастровый учет и так далее. А в ходе второго этапа, с 2 декабря по 24 ноября 2023 года, ему нужно будет выполнять полевые лесоустроительные работы и иные лесоучетные работы, а также контролировать ход этих работ.