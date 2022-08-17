Проект использования городских лесов создадут в Нижнем Тагиле

Подрядчику предстоит сперва разработать документацию по использованию лесов, затем провести лесоустройство и разработать лесохозяйственный регламент.
Максимальная цена контракта составляет 4,5 миллиона рублей. Объектом работ выступают земельные участки, занятые городскими лесами на территории Нижнего Тагила площадью 9808 га, в том числе занятые древесно-кустарниковой растительностью — 2062 га.
Сроки выполнения работ делятся на несколько этапов. Весь период работ — с 7 сентября 2022 года по 24 ноября 2023 года. При этом в 2022 году должны проводиться подготовительные работа, в 2023 году лесоустройство городских лесов и разработка лесохозяйственного регламента.
Во время первого этапа, с 7 сентября по 1 декабря 2022 года подрядчик должен собрать сведения о лесах, поставить участки на кадастровый учет и так далее. А в ходе второго этапа, с 2 декабря по 24 ноября 2023 года, ему нужно будет выполнять полевые лесоустроительные работы и иные лесоучетные работы, а также контролировать ход этих работ.
Заявки можно подавать до 23 августа.