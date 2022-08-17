Проект моста через реку Иса под Нижним Тагилом обойдется в 3,6 миллиона рублей

Заявки потенциальные исполнители могут подать до 22 августа.
Согласно документации, до 30 ноября 2022 года подрядчику предстоит выполнить два этапа работ - провести инженерно-геологические, топогеодезические и инженерно-гидрометеоролические изыскания, а также разработать рабочую и сметную документациб для капитального ремонта.
Отмечается, что длина моста составляет 10 метров, а ближайший к нему населенный пункт - село Покровское.
Напомним, Исинский пруд превратился в безжизненное поле с грязью из-за обмеления. Еще несколько лет назад его берега были излюбленным местом отдыхающих. Однако теперь от песчаного пляжа ничего не осталось. Свою лепту внесла прошлогодняя стихия, когда наводнение разрушило укрепленный берег пруда и в результате он обмелел на несколько метров. Журналисты TagilCity.ru оценили масштаб катастрофы и узнали, кто в этом виноват.