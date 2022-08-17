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Проект моста через реку Иса под Нижним Тагилом обойдется в 3,6 миллиона рублей

Проект моста через реку Иса под Нижним Тагилом обойдется в 3,6 миллиона рублей

Сегодня, 14:04
Фото: 1MI
Подрядчика по выполнению изыскательских и проектных работ для капитального ремонта моста через реку Иса под Нижним Тагилом ищет администрация Горноуральского ГО. Максимальная цена по контракту составляет 3,6 миллиона рублей.

Заявки потенциальные исполнители могут подать до 22 августа. 

Согласно документации, до 30 ноября 2022 года подрядчику предстоит выполнить два этапа работ - провести инженерно-геологические, топогеодезические и инженерно-гидрометеоролические изыскания, а также разработать рабочую и сметную документациб для капитального ремонта.

Отмечается, что длина моста составляет 10 метров, а ближайший к нему населенный пункт - село Покровское.

Напомним, Исинский пруд превратился в безжизненное поле с грязью из-за обмеления. Еще несколько лет назад его берега были излюбленным местом отдыхающих. Однако теперь от песчаного пляжа ничего не осталось. Свою лепту внесла прошлогодняя стихия, когда наводнение разрушило укрепленный берег пруда и в результате он обмелел на несколько метров. Журналисты TagilCity.ru оценили масштаб катастрофы и узнали, кто в этом виноват.

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