Проект моста через реку Иса под Нижним Тагилом обойдется в 3,6 миллиона рублей

Напомним, Исинский пруд превратился в безжизненное поле с грязью из-за обмеления. Еще несколько лет назад его берега были излюбленным местом отдыхающих. Однако теперь от песчаного пляжа ничего не осталось. Свою лепту внесла прошлогодняя стихия, когда наводнение разрушило укрепленный берег пруда и в результате он обмелел на несколько метров. Журналисты TagilCity.ru оценили масштаб катастрофы и узнали, кто в этом виноват.