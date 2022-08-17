Рецидивист из Североуральска угрожал сотруднику полиции автоматом Калашникова

Следователи выяснили, что ночью мужчина был пьян. Территориально он располагался на улице Каржавина. Там он угрожал оперативнику, который контролировал соблюдение правопорядка в городе. Товарища осужденного задержали, и он начал угрожать полицейским сходным с боевым образцом автоматом Калашникова. Оказалось, что образец АКМ модели «ВПО-911» был ранее списан и не предназначался для стрельбы.