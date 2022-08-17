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Рецидивист из Североуральска угрожал сотруднику полиции автоматом Калашникова

Рецидивист из Североуральска угрожал сотруднику полиции автоматом Калашникова

Сегодня, 13:15
Фото: 1MI
Ранее осужденный житель из Североуральска словесно угрожал полицейскому и направлял на него ствол списанного автомата Калашникова, за что получил реальный судебный срок. Происшествие случилось 13 июня 2021 года.

Следователи выяснили, что ночью мужчина был пьян. Территориально он располагался на улице Каржавина. Там он угрожал оперативнику, который контролировал соблюдение правопорядка в городе. Товарища осужденного задержали, и он начал угрожать полицейским сходным с боевым образцом автоматом Калашникова. Оказалось, что образец АКМ модели «ВПО-911» был ранее списан и не предназначался для стрельбы.

Подсудимый побоялся получить административное наказание, из-за чего навел ствол оружия на полицейского и притворился, будто перевел автомат в боевой режим, затем снова начал угрожать. После этого сотрудник правопорядка совершил выстрел на упреждение из табельного оружия. Осужденный отбросил автомат. Его задержали.

Постановлением Североуральского городского суда мужчину осудили на 2 года исправительной колонии за угрозу применения насилия к представителю власти, сообщила Прокуратура Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Криминал#Североуральск#Полиция#Оружие#Автомат
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