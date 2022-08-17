Рецидивист из Североуральска угрожал сотруднику полиции автоматом Калашникова

Следователи выяснили, что ночью мужчина был пьян. Территориально он располагался на улице Каржавина. Там он угрожал оперативнику, который контролировал соблюдение правопорядка в городе. Товарища осужденного задержали, и он начал угрожать полицейским сходным с боевым образцом автоматом Калашникова. Оказалось, что образец АКМ модели «ВПО-911» был ранее списан и не предназначался для стрельбы.
Подсудимый побоялся получить административное наказание, из-за чего навел ствол оружия на полицейского и притворился, будто перевел автомат в боевой режим, затем снова начал угрожать. После этого сотрудник правопорядка совершил выстрел на упреждение из табельного оружия. Осужденный отбросил автомат. Его задержали.
Постановлением Североуральского городского суда мужчину осудили на 2 года исправительной колонии за угрозу применения насилия к представителю власти, сообщила Прокуратура Свердловской области.