С погибшей в аварии с пятью трупами фельдшером простились в Нижнем Тагиле

Прошло 3 дня с момента трагедии, произошедшей ночью 15 августа, а люди продолжают нести цветы к месту аварии – к перекрёстку Газетной и Октябрьской Революции. В тот день в ДТП погибло 5 человек: 4 подростка, в том числе 16-летний водитель без прав управления транспортным средством, и фельдшер скорой помощи, спешащая на вызов. Ирина Зентерекова скончалась в приёмном покое больницы №1.