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С погибшей в аварии с пятью трупами фельдшером простились в Нижнем Тагиле

С погибшей в аварии с пятью трупами фельдшером простились в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:48
Фото: Страница Ирины Зентерековой «ВКонтакте»
Прощание с фельдшером, погибшей в Нижнем Тагиле 15 августа, прошло сегодня, 17 августа. По городу проехали колонны экипажей скорой помощи. Всего ДТП унесло жизни пятерых тагильчан.

Станция скорой помощи, в которой работала Ирина Зентерекова, продолжает работу в обычном режиме. Поменялось одно: каждый раз, следуя к своему рабочему месту, диспетчеры и фельдшеры проходят мимо портрета погибшей, обрамленного черной ленточкой, и букета белых роз.

Без малого 10 лет... Когда-то она [Ирина Зентерекова] учила меня работать. То, что произошло в ту ночь, просто невозможно забыть, — рассказала Олеся Беломестных в интервью телеканалу «Телекон».
Фото: Страница Ирины Зентерековой «ВКонтакте»

Коллеги Ирины не могут без слез рассказывать о своём трудовом опыте в тандеме с погибшей.

Когда я пришёл на станцию скорой помощи, меня ставили с ней: её – первым номером, меня – вторым. Она подсказывала, обучала, как работать, какие основные принципы работы, помогала в трудных ситуациях, — поделился воспоминаниями фельдшер Артем Расторгуев.
Фото: Страница Ирины Зентерековой «ВКонтакте»

15 августа навсегда останется в памяти сотрудников скорой помощи. Множество экипажей проехало по улицам Нижнего Тагила с включенными сиренами — так врачи простились с безвременно погибшей коллегой.

Работаю более 30 лет, Ирину знаю более 16 лет. Это самый добрый, самый отзывчивый, наверное самый благородный у нас человек, который никому не отказывает,Светлана Трифонова, диспетчер направления.
Фото: Страница Ирины Зентерековой «ВКонтакте»

Прошло 3 дня с момента трагедии, произошедшей ночью 15 августа, а люди продолжают нести цветы к месту аварии – к перекрёстку Газетной и Октябрьской Революции. В тот день в ДТП погибло 5 человек: 4 подростка, в том числе 16-летний водитель без прав управления транспортным средством, и фельдшер скорой помощи, спешащая на вызов. Ирина Зентерекова скончалась в приёмном покое больницы №1.

Пять человек погибло в результате ДТП со скорой в Нижнем Тагиле
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