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Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года

Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года

Сегодня, 15:17
Фото: 1MI
Единоразовая оплата проезда при пересадке в трамваях будет запущена в Нижнем Тагиле в октябре этого года. Об этом на совещании по транспортным вопросам сообщил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

По его словам, система единого билета прорабатывается уже два года. Сложности были в разработке програмного обеспечения. Однако все же оно появилось, и в недавнем времени прошло тестирование системы.

Мы нашли то, что нас полностью устраивает. И мы готовы с середины сентября или начала октября перейти на пересадочную систему. Сейчас мы начинаем анонсировать это введение, — рассказал Игорь Темнов.

Напомним, система одного билета заключается в том, что пассажир будет оплачивать проезд единоразово, даже если он пересаживается на другой трамвай. Стоимость проезда на электротранспорте в Нижнем Тагиле увеличилась с 1 июля на один рубль и составляет 22 рубля. Пенсионеры и школьники могут проехать по льготной цене — 14 рублей.

Систему одного билета на трамваи планируется ввести в Нижнем Тагиле
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#Анна Григорьева#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Трамвай#Билет#Оплата#Игорь Темнов
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