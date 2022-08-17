Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года

По его словам, система единого билета прорабатывается уже два года. Сложности были в разработке програмного обеспечения. Однако все же оно появилось, и в недавнем времени прошло тестирование системы.
Мы нашли то, что нас полностью устраивает. И мы готовы с середины сентября или начала октября перейти на пересадочную систему. Сейчас мы начинаем анонсировать это введение, — рассказал Игорь Темнов.
Напомним, система одного билета заключается в том, что пассажир будет оплачивать проезд единоразово, даже если он пересаживается на другой трамвай. Стоимость проезда на электротранспорте в Нижнем Тагиле увеличилась с 1 июля на один рубль и составляет 22 рубля. Пенсионеры и школьники могут проехать по льготной цене — 14 рублей.