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Скрывавшийся 15 лет от полицейских мужчина попал под суд из-за разбоя в Екатеринбурге

Скрывавшийся 15 лет от полицейских мужчина попал под суд из-за разбоя в Екатеринбурге

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI
Мужчина попал под суд после того, как избил посетителя ночного клуба в 2006 году. После случившегося он 15 лет скрывался от правоохранительных органов, однако был пойман в 2021 году.

Следствие установило, что 19 ноября 2006 года подсудимый в 4 часа утра ударил кулаком в живот, а после — головой об колено одного из гостей ночного клуба. В заведении мужчина трудился охранником. Все случилось под предлогом досмотра на наличие запрещенных веществ. Проверяемый свою вину отрицал, однако это не помешало злоумышленнику, скооперировавшись с другим отдыхающим, его избить.

Далее осужденный потребовал у потерпевшего отдать мобильный телефон. Он угрожал ножом. Избитый посетитель отдал Nokia N72, стоимость которого оценивается в почти 17 тысяч рублей, опасаясь за свою жизнь.

После всего случившегося экс-охранник подался в бега. Полицейские начали розыскные мероприятия. Осужденного задержали в октябре 2021 года.

Уголовное дело рассматривал Октябрьский районный суд. Он вынес приговор по статье о разбое с применением насилия при использовании оружия. За решёткой обвиняемый проведет 4 года и 6 месяцев, сообщает прокуратура Свердловской области.

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