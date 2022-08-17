Скрывавшийся 15 лет от полицейских мужчина попал под суд из-за разбоя в Екатеринбурге

Следствие установило, что 19 ноября 2006 года подсудимый в 4 часа утра ударил кулаком в живот, а после — головой об колено одного из гостей ночного клуба. В заведении мужчина трудился охранником. Все случилось под предлогом досмотра на наличие запрещенных веществ. Проверяемый свою вину отрицал, однако это не помешало злоумышленнику, скооперировавшись с другим отдыхающим, его избить.
Далее осужденный потребовал у потерпевшего отдать мобильный телефон. Он угрожал ножом. Избитый посетитель отдал Nokia N72, стоимость которого оценивается в почти 17 тысяч рублей, опасаясь за свою жизнь.
После всего случившегося экс-охранник подался в бега. Полицейские начали розыскные мероприятия. Осужденного задержали в октябре 2021 года.
Уголовное дело рассматривал Октябрьский районный суд. Он вынес приговор по статье о разбое с применением насилия при использовании оружия. За решёткой обвиняемый проведет 4 года и 6 месяцев, сообщает прокуратура Свердловской области.