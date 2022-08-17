Скрывавшийся 15 лет от полицейских мужчина попал под суд из-за разбоя в Екатеринбурге

Следствие установило, что 19 ноября 2006 года подсудимый в 4 часа утра ударил кулаком в живот, а после — головой об колено одного из гостей ночного клуба. В заведении мужчина трудился охранником. Все случилось под предлогом досмотра на наличие запрещенных веществ. Проверяемый свою вину отрицал, однако это не помешало злоумышленнику, скооперировавшись с другим отдыхающим, его избить.