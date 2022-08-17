TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Цены на лекарства в Первоуральске проверил губернатор Евгений Куйвашев

Цены на лекарства в Первоуральске проверил губернатор Евгений Куйвашев

Сегодня, 18:03
Фото: Личная страница Евгения Куйвашева ВКонтакте
Цены на лекарства проверил в аптеке Первоуральска губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки.

Евгений Куйвашев решил проверить, продаются ли в аптеке препараты уральских производителей. Он отметил, что цена на «Триазавирин» очень высокая и обещал разобраться почему так происходит.

На сегодняшний день в Свердловской области работают 11 предприятий, они производят 160 наименований препаратов. Также фармацевтические компании разрабатывают аналоги импортных лекарств.

Во время рабочей поездки глава региона обсудил проект медкластера в Екатеринбурге, на который премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить до 7,5 миллиарда рублей. Площадка должна объединить медучреждения, НИИ и центры подготовки студентов.

Также Евгений Куйвашев оценил работу мобильных медкомплексов «Автопоезда здоровья», которые ездят по отдаленным территориям для оказания помощи населению.

Пользуясь случаем, решил измерить давление. Сказали, можно в космос лететь, — написал глава региона в своей странице ВКонтакте.
Жизнь после пандемии. Что будет с уральской медициной в будущем
Узнать подробнее
Читайте также:
Евгений Куйвашев: «Нижний Тагил — сердце горнозаводской цивилизации»Еще 642 млн выделил Куйвашев на строительство детсадов и школ в Свердловской областиМэр Тагила Владислав Пинаев включен в Состав совета при президенте РФ
#Евгения Сафина#Цены#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Лекарства#Медики#Фармацевтика
Подпишитесь
Смог в воздухе и бензин в воде. Главные экологические события за неделю
Вчера, 11:38
Тагильчане массово пожаловались на проблемы с транспортом в ночь после Дня Города
15 августа, 17:25
Первая детская площадка появится в селе Покровское под Нижним Тагилом
Вчера, 15:43
Родители устроившего ДТП с 5 погибшими подростка в Тагиле попадались пьяными за рулем
Вчера, 18:24
Подрядчик моста на Циолковского в Тагиле оспорил свою недобросовестность
Вчера, 17:35
В День города в Нижнем Тагиле эвакуировали 21 автомобиль
Вчера, 19:41