Цены на лекарства в Первоуральске проверил губернатор Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев решил проверить, продаются ли в аптеке препараты уральских производителей. Он отметил, что цена на «Триазавирин» очень высокая и обещал разобраться почему так происходит.
На сегодняшний день в Свердловской области работают 11 предприятий, они производят 160 наименований препаратов. Также фармацевтические компании разрабатывают аналоги импортных лекарств.
Во время рабочей поездки глава региона обсудил проект медкластера в Екатеринбурге, на который премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить до 7,5 миллиарда рублей. Площадка должна объединить медучреждения, НИИ и центры подготовки студентов.
Также Евгений Куйвашев оценил работу мобильных медкомплексов «Автопоезда здоровья», которые ездят по отдаленным территориям для оказания помощи населению.
Пользуясь случаем, решил измерить давление. Сказали, можно в космос лететь, — написал глава региона в своей странице ВКонтакте.