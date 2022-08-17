Уралец решил не отдавать машину приставам за долги и разобрал ее

Когда к квартире должника подъехали приставы, они увидели машину Kia 2013 года выпуска в разобранном на металлолом состоянии. Пристав составил акт о том, что иномарка не действующая и является металлоломом, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.