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Уралец решил не отдавать машину приставам за долги и разобрал ее

Уралец решил не отдавать машину приставам за долги и разобрал ее

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI
Житель Краснотурьинска, задолжавший по кредитам 400 тысяч рублей, пытаясь скрыть машину от приставов, разобрал ее на частицы.

Когда к квартире должника подъехали приставы, они увидели машину Kia 2013 года выпуска в разобранном на металлолом состоянии. Пристав составил акт о том, что иномарка не действующая и является металлоломом, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Также приставам стало известно, что к настоящему моменту машина уже собрана обратно и является рабочим транспортным средством, которое используется владельцем.

Поэтому приставы составили новый акт о наложении ареста, а ранее оцененный автомобиль как металлолом был оценен судом в 463 тысячи рублей.

Если должник в скором времени не выплатит долги, то его машину все же отдадут на реализацию в ТУ Росимущества.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Судебные приставы#Приставы#Машина#Долг
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