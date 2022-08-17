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«За кем он пришёл?»: чумного доктора заметили в одном из дворов Каменска-Уральского

«За кем он пришёл?»: чумного доктора заметили в одном из дворов Каменска-Уральского

Сегодня, 09:54
Фото: Подслушано Каменск-Уральский
Человека в костюме Чумного доктора заметили и сняли на камеру жители одного из дворов в Каменске-Уральском.

Видео появилось в социальных сетях накануне, 16 августа, в 20:31 в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский».

За кем он пришёл? — задается риторическим вопросом автор видео.

Мнения людей по поводу увиденного разделились. Кто-то оценил задумку местного жителя, кто-то возмутился.

Настолько скучно что стали такой хернею страдать.. — пишет Алексей Ч.

Позже в комментариях появился и сам человек в костюме чумного доктора. Он пояснил, что всё это — косплей (перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы — прим. ред.).

В целом люди позитивно отреагировали на выходку молодого человека, а кто-то даже пригласил доктора посидеть по определенному адресу или познакомиться.

#Анна Варнакина#Свободное время#Каменск-Уральский#Развлечения#Игра#Косплей#Костюмы
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