«За кем он пришёл?»: чумного доктора заметили в одном из дворов Каменска-Уральского

Видео появилось в социальных сетях накануне, 16 августа, в 20:31 в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский».
За кем он пришёл? — задается риторическим вопросом автор видео.
Мнения людей по поводу увиденного разделились. Кто-то оценил задумку местного жителя, кто-то возмутился.
Настолько скучно что стали такой хернею страдать.. — пишет Алексей Ч.
Позже в комментариях появился и сам человек в костюме чумного доктора. Он пояснил, что всё это — косплей (перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы — прим. ред.).
В целом люди позитивно отреагировали на выходку молодого человека, а кто-то даже пригласил доктора посидеть по определенному адресу или познакомиться.