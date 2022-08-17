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За упавшего в котлован ребенка строители в Екатеринбурге заплатят миллион рублей

За упавшего в котлован ребенка строители в Екатеринбурге заплатят миллион рублей

Сегодня, 19:25
Фото: 1MI
Один миллион рублей за падение ребенка в котлован взыскал Кировский районный суд Екатеринбурга с ЗАО «Спецстрой-2».

Инцидент произошел в начале декабря 2019 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время проверки после инцидента выяснилось, что подрядчик раскопал траншею. Она была расположена перед детской площадкой. При этом никаких ограждений работники не установили. В результате ребенок упал в яму. Полученные им травмы были расценены как тяжкий вред здоровью.

В прокуратуре уточнили, что в отношении работника компании, который допустил нарушения правил безопасности при осуществлении строительных работ, ранее уже вынесен обвинительный приговор. Прокурор обратился с иском к компании в интересах ребенка. Он потребовал возместить моральный вред в размере одного миллиона рублей. Суд с требованиями согласился.

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