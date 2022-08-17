За упавшего в котлован ребенка строители в Екатеринбурге заплатят миллион рублей

Во время проверки после инцидента выяснилось, что подрядчик раскопал траншею. Она была расположена перед детской площадкой. При этом никаких ограждений работники не установили. В результате ребенок упал в яму. Полученные им травмы были расценены как тяжкий вред здоровью.