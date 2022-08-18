Бастрыкина попросили проверить Ройзмана из-за пропаганды гей-сообщества

Общественные деятели сообщили об этом изданию Ура.ру. Они считают, что Ройзман является спонсором продвижения идеи гей-сообщества. А также, что он по распоряжению адвоката ресурсного центра ЛГБТ Анны Плюсниной поддерживал данное направление.