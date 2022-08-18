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Бастрыкина попросили проверить Ройзмана из-за пропаганды гей-сообщества

Бастрыкина попросили проверить Ройзмана из-за пропаганды гей-сообщества

Сегодня, 14:04
Фото: 1MI
Члены из «Зова народа» попросили главу российского СУ СК РФ Александра Бастрыкина проверить бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана к спонсированию ЛГБТ-движения среди несовершеннолетних.

Общественные деятели сообщили об этом изданию Ура.ру. Они считают, что Ройзман является спонсором продвижения идеи гей-сообщества. А также, что он по распоряжению адвоката ресурсного центра ЛГБТ Анны Плюсниной поддерживал данное направление.

Общественники убеждены, что подобной работой увлечены и другие структуры, связанные с иностранными властями.

Напомним, завуча лицея №12 в Екатеринбурге понизили в должности после ЛГБТ-танца старшеклассников. Скандал произошел в конце весны. На состязаниях внутри лицея подростки представили танец-пародию на современные эстрадные клипы. Некоторые граждане увидели на кадрах пропаганду ЛГБТ-направления.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Проверка#Активисты#ЛГБТ#ЛГБТ-движение#Александр Бастрыкин#Евгений Ройзман
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