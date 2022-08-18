Бастрыкина попросили проверить Ройзмана из-за пропаганды гей-сообщества

Общественные деятели сообщили об этом изданию Ура.ру. Они считают, что Ройзман является спонсором продвижения идеи гей-сообщества. А также, что он по распоряжению адвоката ресурсного центра ЛГБТ Анны Плюсниной поддерживал данное направление.
Общественники убеждены, что подобной работой увлечены и другие структуры, связанные с иностранными властями.
Напомним, завуча лицея №12 в Екатеринбурге понизили в должности после ЛГБТ-танца старшеклассников. Скандал произошел в конце весны. На состязаниях внутри лицея подростки представили танец-пародию на современные эстрадные клипы. Некоторые граждане увидели на кадрах пропаганду ЛГБТ-направления.