Более чем на 40% подорожали за год соль и сахар в Свердловской области

Больше всего за прошедший год подорожали соль и сахар, до 18,08 рубля (+45,86%) и до 72,97 рубля (+41,8%) соответственно. Цена на лук в июле была выше прошлогодней на 59,49%, килограмм стоил в среднем 52,06 рубля. Остальные овощи подешевели от 2,65% до 35,41%. Покупатели могли приобрести картофель за 50,28 рубля, капусту — за 30,48 рубля, а морковь — за 59,78 рубля.