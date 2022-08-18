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Более чем на 40% подорожали за год соль и сахар в Свердловской области

Более чем на 40% подорожали за год соль и сахар в Свердловской области

Сегодня, 16:28
Фото: 1MI
О том, как изменились цены на основные продукты с июля 2021 года по июль 2022 года рассказали специалисты Свердловскстата.

Больше всего за прошедший год подорожали соль и сахар, до 18,08 рубля (+45,86%) и до 72,97 рубля (+41,8%) соответственно. Цена на лук в июле была выше прошлогодней на 59,49%, килограмм стоил в среднем 52,06 рубля. Остальные овощи подешевели от 2,65% до 35,41%. Покупатели могли приобрести картофель за 50,28 рубля, капусту — за 30,48 рубля, а морковь — за 59,78 рубля.

Литр молока обходился свердловчанам в 64,93 рубля (+23,51%), десяток яиц стоил 72,54 рубля (+4,61%), килограмм курицы — 176,31 рубля (+9,33%).

Также зафиксировано подорожание мяса и рыбы, хлеба, круп и вермишели, муки, чая и других основных продуктов.

На 11% подорожало молоко с начала года в Свердловской области
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