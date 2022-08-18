Бродячие псы насмерть загрызли мальтийскую болонку на Пырловке в Нижнем Тагиле

По словам тагильчанки Юлии, которая проживает на Пырловке много лет, стая из 15-20 собак давно терроризирует местных жителей. Агрессивные животные нападают на домашних питомцев, а также на людей.
Очень много бездомных собак на улицах Апрельская, 2-я Апрельская и Майская. Местные жители просто боятся выходить за забор. Чтобы, например, вынести мусор или дойти до остановки автобуса взрослые вооружаются электрошокерами, палками или камнями. Детей вообще на улицу не выпускаем одних, в гости друг к другу возим на машинах. Так эти псы и автомобили облаивают, кидаются под колеса, — рассказала Юлия журналисту TagilCity.ru.
По ее словам, 12 августа около полудня четыре бездомных собаки в двух метрах от дома напали на Чигу и нанесли ему тяжелые травмы. В прошлом году был подобный прецедент, однако тогда питомец не получил увечий.
В тагильской ветклинике помочь Чиге отказались, пришлось везти его в Екатеринбург. Ему сделали несколько операций. Мы потратили на лечение больше 50 тысяч рублей, надеялись, что Чигадулька выживет. Но у него начался сепсис, и он умер 17 августа. Чига был членом нашей семьи, он прожил с нами почти 6 лет, — пояснила хозяйка собаки.
Юлия отметила, что жители Пырловки много раз подавали заявки на отлов собак. Их отлавливали, но это не помогает. Она считает, что ситуация не меняется, так как некоторые постоянно подкармливают бездомных животных.
Вот живет у нас соседка-пенсионерка, «святая женщина» так сказать, которая все время их подкармливает у себя во дворе. Она еще заявляет, что когда собаки у нее на участке — то они ее, а когда выходят на улицу — то уже не ее, — отметила Юлия.
Хозяйка Чиги подала заявления в полицию и написала жалобу в прокуратуру. Она намерена добиться, чтобы улицы Пырловки были окончательно очищены от бродячих агрессивных собак.
Жить на псарне я больше не хочу! Хочу гулять, кататься на велосипеде и не переживать за детей, близких и своих питомцев, — рассказала тагильчанка.
В полиции пояснили, что хозяйка действительно написала заявление в отделение № 16.
По данному факту заявление зарегистрировано, — рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».