Десятки тысяч за котиков требует федеральная телекомпания с уральских бизнесменов

Только за август компания подала более 60 исков к предпринимателям. Например, к предпринимателям Свердловской области подано 30 исков, еще около 20 — к Тюменским.
Большинство исков к производству принято не было. Однако компания спорит с бизнесменами уже не первый месяц. Дела рассматриваются в порядке упрощенного производства без вызова сторон.
Согласно материалам завершенных дел, компания требует компенсацию за нарушение исключительных прав «на произведение изобразительного искусства, изображающих персонажей мультфильма «Три кота».За любое нарушение компания требует 10 тысяч рублей.
В среднем сумма иска составляет 70 тысяч рублей, но есть и те, с кого требуют по 100-120 тысяч рублей. Суды требования «СТС» удовлетворяют, пишет ЕАН.