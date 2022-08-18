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Десятки тысяч за котиков требует федеральная телекомпания с уральских бизнесменов

Десятки тысяч за котиков требует федеральная телекомпания с уральских бизнесменов

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI
Десятки тысяч рублей требует АО «Сеть телевизионных станций» (юрлицо телеканала СТС) с предпринимателей УрФО, в том числе Свердловской области. Предметом спора стали персонажи мультсериала «Три кота».

Только за август компания подала более 60 исков к предпринимателям. Например, к предпринимателям Свердловской области подано 30 исков, еще около 20 — к Тюменским.

Большинство исков к производству принято не было. Однако компания спорит с бизнесменами уже не первый месяц. Дела рассматриваются в порядке упрощенного производства без вызова сторон.

Согласно материалам завершенных дел, компания требует компенсацию за нарушение исключительных прав «на произведение изобразительного искусства, изображающих персонажей мультфильма «Три кота».За любое нарушение компания требует 10 тысяч рублей.

В среднем сумма иска составляет 70 тысяч рублей, но есть и те, с кого требуют по 100-120 тысяч рублей. Суды требования «СТС» удовлетворяют, пишет ЕАН.

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Суд#Компания#Подробности#Кот
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