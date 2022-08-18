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До 12 лет грозит экс-следователю из Екатеринбурга за взятку в виде ремонта ее машины

До 12 лет грозит экс-следователю из Екатеринбурга за взятку в виде ремонта ее машины

Сегодня, 18:15
Фото: 1MI
До 12 лет лишения свободы грозит бывшему следователю из Екатеринбурга, которая незаконно передавала данные следствия потерпевшему по делу. За это он отремонтировал ее иномарку на сумму более 224 тысяч рублей.

Ранее следователь работала в ОП № 5 Екатеринбурга, она была уволена из правоохранительных органов за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД.

По версии следствия, у обвиняемой был автомобиль Kia Rio, который ранее попал в ДТП. С декабря 2020 по март 2021 года за ремонт иномарки, который обошелся в сумму более 224 тысяч рублей, она передавала данные следствия потерпевшему, проходящему по делу. В частности, бывшая следователь предоставляла ему протоколы допросов и результаты различных проверок.

Сейчас дело передано в суд. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы и штраф за получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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