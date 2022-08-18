До 12 лет грозит экс-следователю из Екатеринбурга за взятку в виде ремонта ее машины

Ранее следователь работала в ОП № 5 Екатеринбурга, она была уволена из правоохранительных органов за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД.
По версии следствия, у обвиняемой был автомобиль Kia Rio, который ранее попал в ДТП. С декабря 2020 по март 2021 года за ремонт иномарки, который обошелся в сумму более 224 тысяч рублей, она передавала данные следствия потерпевшему, проходящему по делу. В частности, бывшая следователь предоставляла ему протоколы допросов и результаты различных проверок.
Сейчас дело передано в суд. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы и штраф за получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.