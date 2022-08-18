До 12 лет грозит экс-следователю из Екатеринбурга за взятку в виде ремонта ее машины

По версии следствия, у обвиняемой был автомобиль Kia Rio, который ранее попал в ДТП. С декабря 2020 по март 2021 года за ремонт иномарки, который обошелся в сумму более 224 тысяч рублей, она передавала данные следствия потерпевшему, проходящему по делу. В частности, бывшая следователь предоставляла ему протоколы допросов и результаты различных проверок.