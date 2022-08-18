Дохнет рыба, уходят животные. Река Нейва обмелела в пригороде Нижнего Тагила

Напомним, в этом году полностью обмелело Иван-озеро, которое находится под Нижним Тагилом. Это произошло из-за ремонтных работ по восстановлению плотины после разрушения ее прошлогодним наводнением. Во время работ компании-подрядчику пришлось полностью спустить воду из водоема. И теперь пруд превратился в безжизненное поле с грязью.