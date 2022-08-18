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Дохнет рыба, уходят животные. Река Нейва обмелела в пригороде Нижнего Тагила

Дохнет рыба, уходят животные. Река Нейва обмелела в пригороде Нижнего Тагила

Сегодня, 20:40
Фото: TagilCity.ru
Река Нейва, протекающая через несколько деревень под Нижнем Тагилом, почти полностью обмелела в этом году. Местные жители выдвигают несколько версий, почему это произошло.

Нейва протекает через несколько деревень и сел Горноуральского округа — Реши, Краснополье, Темно-Осинова, Дрягуново и другие. В этом году водоем почти полностью обмелел, из-за чего произошел массовый мор рыбы, а животные, живущие в воде, остались без дома.

Обмелевшая НейваОбмелевшая Нейва
Обмелевшая НейваОбмелевшая Нейва
Обмелевшая НейваОбмелевшая Нейва
Обмелевшая Нейва
Фото: TagilCity.ru

По словам местных жителей, обмеление происходило постепенно с конца весны и сейчас достигло пика. Например, в деревне Темно-Осинова вода осталась лишь в пожарном пруду.

Рыбе не хватает кислорода. Она подохла и плавает к верху брюхом. Также возле водоема селились ондатры и бобры. Там, где были их домики, сейчас сухо. Мы, жители, очень переживаем за местную флору и фауну, — рассказала TagilCity.ru Ольга, жительница Темно-Осинова.

Сельчане выдвигают две версии случившегося. Одна из них — это природное явление, и река обмелела по естественным причинам. Вторая, что причиной этому стала деятельность золотодобытчиков, которые ведут разработки в данной местности.

В этом году компания, которая добывает золото в районе Краснополья, делала запруду на реке. Возможно ее русло было нарушено, — рассказала Ольга.

Редакция TagilCity.ru обратится в природоохранную прокуратуру, чтобы выяснить причины произошедшего и установить виновников. 

Напомним, в этом году полностью обмелело Иван-озеро, которое находится под Нижним Тагилом. Это произошло из-за ремонтных работ по восстановлению плотины после разрушения ее прошлогодним наводнением. Во время работ компании-подрядчику пришлось полностью спустить воду из водоема. И теперь пруд превратился в безжизненное поле с грязью.

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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Река#Обмеление#Рыба
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