Дохнет рыба, уходят животные. Река Нейва обмелела в пригороде Нижнего Тагила

Нейва протекает через несколько деревень и сел Горноуральского округа — Реши, Краснополье, Темно-Осинова, Дрягуново и другие. В этом году водоем почти полностью обмелел, из-за чего произошел массовый мор рыбы, а животные, живущие в воде, остались без дома.
По словам местных жителей, обмеление происходило постепенно с конца весны и сейчас достигло пика. Например, в деревне Темно-Осинова вода осталась лишь в пожарном пруду.
Рыбе не хватает кислорода. Она подохла и плавает к верху брюхом. Также возле водоема селились ондатры и бобры. Там, где были их домики, сейчас сухо. Мы, жители, очень переживаем за местную флору и фауну, — рассказала TagilCity.ru Ольга, жительница Темно-Осинова.
Сельчане выдвигают две версии случившегося. Одна из них — это природное явление, и река обмелела по естественным причинам. Вторая, что причиной этому стала деятельность золотодобытчиков, которые ведут разработки в данной местности.
В этом году компания, которая добывает золото в районе Краснополья, делала запруду на реке. Возможно ее русло было нарушено, — рассказала Ольга.
Редакция TagilCity.ru обратится в природоохранную прокуратуру, чтобы выяснить причины произошедшего и установить виновников.
Напомним, в этом году полностью обмелело Иван-озеро, которое находится под Нижним Тагилом. Это произошло из-за ремонтных работ по восстановлению плотины после разрушения ее прошлогодним наводнением. Во время работ компании-подрядчику пришлось полностью спустить воду из водоема. И теперь пруд превратился в безжизненное поле с грязью.