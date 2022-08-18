Дом с детьми внутри загорелся на Уралмаше в Екатеринбурге

Происшествие случилось на улице Уральских рабочих, 126. В здании проживают две семьи. Пожар начался в одной половине дома, а во второй находились люди.
Один из очевидцев рассказал, что увидел как горит дом. Он зашел во двор на вторую половину и помог убежать детям.
Еще один свидетель пожара рассказал, что видел все с самого начала и даже был внутри дома. Он находился во дворе, когда заметил черный дым.
Соседи ему сказали, что нужно вызывать пожарных. Мужчина выбежал на улицу и увидел что возле дома никого нет. Он зашел внутрь и увидел детей с родителями внутри. По словам мужчины, они собирали вещи. Пожарных удалось вызвать с пятого раза.
Когда семья вышла из дома, спасателей еще не было. До их приезда прошло 10 минут, пишет Е1.
В пресс-службе МЧС рассказали, что общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. На место прибыли 4 единицы техники, а также 17 человек личного состава. В результате возгорания никто не пострадал.