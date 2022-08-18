Двухлетний ребенок с температурой четыре часа ждал скорую в Екатеринбурге

Отец мальчика рассказал, что 17 августа в 18:40 они вызвали медиков домой в микрорайон Светлый, 6, потому что у ребенка поднялась температура до 38,6, он тяжело дышал и у него сильно билось сердце, болел живот и не прекращалась рвота, пишет Е1.
Спустя три с половиной часа мы звонили дважды — диспетчер сказал о высокой загруженности и пообещал ускориться. Ребенку было всё хуже, - рассказал мужчина.
Еще один раз сами врачи звонили семье, чтобы узнать, как поживает мальчик.
Потом родители отменили вызов, сказав, что доберутся до медучреждения самостоятельно. Спустя четыре часа после вызова они все же прибыли. Ребенка забрали в госпиталь с подозрением на пневмонию.
По словам отца, сами фельдшеры удивились, что семья так долго их ждала.
В пресс-службе скорой помощи Екатеринбурга сказали, что это не было нарушением временных рамок по вызову врачей.