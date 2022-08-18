Двухлетний ребенок с температурой четыре часа ждал скорую в Екатеринбурге

Отец мальчика рассказал, что 17 августа в 18:40 они вызвали медиков домой в микрорайон Светлый, 6, потому что у ребенка поднялась температура до 38,6, он тяжело дышал и у него сильно билось сердце, болел живот и не прекращалась рвота, пишет Е1.