Екатеринбурженка заплатила за травлю тараканов дезинсекторам с лицензией стоматологов

Тамара начала готовить квартиру к ремонту, когда обнаружила, что у нее завелись тараканы. За май–июнь их стало больше. Хозяйка квартиры решила вызвать дезинсекторов. Она обратилась в компанию «ГорГЭС». По словам женщины, ее привлек сайт. Он оказался красивым и удобным.
Екатеринбурженка позвонила по указанному на сайте номеру. На линии включился автоответчик. Он сообщил, что услуга по обработке 80 квадратных метров стоит 1,7 тысячи рублей.
На дом приехал молодой человек, который предложил провести усиленную обработку. Ее стоимость составила 18 тысяч рублей. В результате переговоров он согласился провести процедуру за 15 тысяч рублей. Женщину смутил документ, который выдавался за договор. На нем не было реквизитов. Кроме того, обработка заняла всего 15 минут, а на мастере не было форменной одежды. Однако по какой-то причине женщина ему поверила.
Спустя 11 дней после проведения обработки тараканы так и не ушли. Клиентка запросила гарантийную обработку, но за выезд попросили еще 1000 рублей, пишет Е1.
При изучении договора оказалось, что в нем отсутствуют данные о юридическом лице. Нет их и на сайте компании. Проверка указанного на сайте номера лицензии показала, что она выдана в 2019 году московской стоматологии.