Екатеринбурженка заплатила за травлю тараканов дезинсекторам с лицензией стоматологов

На дом приехал молодой человек, который предложил провести усиленную обработку. Ее стоимость составила 18 тысяч рублей. В результате переговоров он согласился провести процедуру за 15 тысяч рублей. Женщину смутил документ, который выдавался за договор. На нем не было реквизитов. Кроме того, обработка заняла всего 15 минут, а на мастере не было форменной одежды. Однако по какой-то причине женщина ему поверила.