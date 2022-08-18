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Posted 18 августа 2022, 04:08

Published 18 августа 2022, 04:08

Modified 18 августа 2022, 04:08

Updated 18 августа 2022, 04:08

Екатеринбуржец выпал из окна многоэтажки

Екатеринбуржец выпал из окна многоэтажки

18 августа 2022, 04:08
Фото: 1MI.
Молодой человек выпал из окна высотки в Екатеринбурге. Инцидент произошел накануне, 17 августа, на улице Луначарского, 221. Очевидцы фиксируют следующее время трагедии — 15:30.

Проходящие рядом с местом гибели екатеринбуржцы отметили: вокруг выпавшего из окна молодого человека не было крови. Они предположили, что мужчину выкинули уже будучи мертвым. Визуальная оценка фасада дала людям понять, что в доме есть общие лоджии, а все окна закрыты.

На месте работали сотрудники полиции. Во всех обстоятельствах произошедшего также разбираются правоохранительные органы, пишет Ура.ру.

Напомним, что недавно в столице Свердловской области из окна выпала 21-летняя девушка по невыясненным причинам. Изначально предполагалось, что в неё стреляли, однако этот факт не подтвердился. Возлюбленного погибшей проверяли на детекторе лжи, о чём он сам рассказал журналистам.

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#Происшествия#Смерть#Полиция#Окно#Погибшие#Екатеринбург
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