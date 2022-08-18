Екатеринбуржец выпал из окна многоэтажки

Posted 18 августа 2022, 04:08
Published 18 августа 2022, 04:08
Modified 18 августа 2022, 04:08
Updated 18 августа 2022, 04:08
Проходящие рядом с местом гибели екатеринбуржцы отметили: вокруг выпавшего из окна молодого человека не было крови. Они предположили, что мужчину выкинули уже будучи мертвым. Визуальная оценка фасада дала людям понять, что в доме есть общие лоджии, а все окна закрыты.
На месте работали сотрудники полиции. Во всех обстоятельствах произошедшего также разбираются правоохранительные органы, пишет Ура.ру.
Напомним, что недавно в столице Свердловской области из окна выпала 21-летняя девушка по невыясненным причинам. Изначально предполагалось, что в неё стреляли, однако этот факт не подтвердился. Возлюбленного погибшей проверяли на детекторе лжи, о чём он сам рассказал журналистам.