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Гузеева сменит Нагиева на посту ведущего «Голоса»

Гузеева сменит Нагиева на посту ведущего «Голоса»

Сегодня, 14:45
Фото: скриншот
Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил о нежелании продолжать играть роль ведущего в популярном телешоу «Голос». Его место займет Лариса Гузеева.

Как рассказал журналистам телепродюсер Юрий Аксюта, Нагиев, проработавший на телевидении в течение десяти последних лет,  пожелал взять творческую паузу, пишет Pravda.Ru. Среди наиболее известных проектов с участием ведущего и актера —  шоу «Голос. Дети» и «Голос. 60+».

Некоторое время назад Дмитрий Нагиев опубликовал в соцсетях видео с бритьем головы под песню Бориса Гребенщикова «Поезд в огне». А минувшей весной шоумен разместил селфи с подписью «Может хватит».

В свою очередь Лариса Гузеева прокомментировала открывшуюся перед ней возможность выступить в роли ведущего на проекте «Голос 60+». По ее словам, это стало для нее неожиданностью.

«В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать», — подытожила Гузеева.

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