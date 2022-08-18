Гузеева сменит Нагиева на посту ведущего «Голоса»

Как рассказал журналистам телепродюсер Юрий Аксюта, Нагиев, проработавший на телевидении в течение десяти последних лет, пожелал взять творческую паузу, пишет Pravda.Ru. Среди наиболее известных проектов с участием ведущего и актера — шоу «Голос. Дети» и «Голос. 60+».
Некоторое время назад Дмитрий Нагиев опубликовал в соцсетях видео с бритьем головы под песню Бориса Гребенщикова «Поезд в огне». А минувшей весной шоумен разместил селфи с подписью «Может хватит».
В свою очередь Лариса Гузеева прокомментировала открывшуюся перед ней возможность выступить в роли ведущего на проекте «Голос 60+». По ее словам, это стало для нее неожиданностью.
«В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать», — подытожила Гузеева.