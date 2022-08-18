Ход ремонта ГДДЮТ оценил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Также в концертном зале установлено и уже протестировано освещение, субподрядчик готовится к монтажу звукового и светового оборудования. На сцене будет оборудован поворотный круг, он будет использоваться для мероприятий, концертов и театральных представлений, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.