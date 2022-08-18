Ход ремонта ГДДЮТ оценил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

На сегодняшний день дворец ремонтируют более 40 рабочих, однако их число будет увеличено в скором времени до 90 строителей. Основные черновые работы уже завершены: проведены отопление, водоотведение, электричество, оштукатурены стены.
По словам директора подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, уже начата чистовая отделка в холлах, скоро начнется монтаж дверей, покраска стен и укладка напольного покрытия.
Также в концертном зале установлено и уже протестировано освещение, субподрядчик готовится к монтажу звукового и светового оборудования. На сцене будет оборудован поворотный круг, он будет использоваться для мероприятий, концертов и театральных представлений, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Балконные ограждения будут заменены с бетонных на стеклянные, скоро с территории уберут строительный мусор и вагончики.
Уверен, что в юбилейный для Нижнего Тагила год мы проведем новогоднюю городскую елку в отремонтированном дворце, — отметил Владислав Пинаев.