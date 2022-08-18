Куйвашев заступился за писательницу из Екатеринбурга

Речь идет об Ольге Колпаковой, которая написала книга «Полынная елка», в которой впоследствии эксперты рассмотрели запрещенные материалы, в том числе оправдание фашизма. Произведение даже начали забирать из библиотек города.
Евгений Куйвашев прочитал данную книгу и вступился за женщину, о чем он сообщила в своем telegram-канале. Он пришел к выводу, что данная книга - тяжелое повествование о депортации поволжских немцев.
Это книга о многонациональности России, об испытаниях жителей страны во время Великой Отечественной войны, о том, насколько страшен был фашизм абсолютно для всех, - написал губернатор.
Десятки писателей также обратились к губернатору с просьбой «не бойкотировать произведение». Куйвашев принял решение не изымать данную книгу из библиотек и школьной программы.