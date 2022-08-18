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Куйвашев заступился за писательницу из Екатеринбурга

Куйвашев заступился за писательницу из Екатеринбурга

Сегодня, 14:46
Фото: 1MI
Глава Свердловской области вступился за писательницу из Екатеринбурга, в книге которой рассмотрели оправдание фашизма.

Речь идет об Ольге Колпаковой, которая написала книга «Полынная елка», в которой впоследствии эксперты рассмотрели запрещенные материалы, в том числе оправдание фашизма. Произведение даже начали забирать из библиотек города.

Евгений Куйвашев прочитал данную книгу и вступился за женщину, о чем он сообщила в своем telegram-канале. Он пришел к выводу, что данная книга - тяжелое повествование о депортации поволжских немцев.

Это книга о многонациональности России, об испытаниях жителей страны во время Великой Отечественной войны, о том, насколько страшен был фашизм абсолютно для всех, - написал губернатор.

Десятки писателей также обратились к губернатору с просьбой «не бойкотировать произведение». Куйвашев принял решение не изымать данную книгу из библиотек и школьной программы.

Из библиотек Екатеринбурга изымают книгу про русских немцев
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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Книга#Запрет#Библиотеки#Евгений Куйвашев
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