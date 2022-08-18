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«Магические» свечи за 300 тысяч рублей купила екатеринбурженка у лже-целительницы

«Магические» свечи за 300 тысяч рублей купила екатеринбурженка у лже-целительницы

Сегодня, 14:13
Фото: УМВД по Екаатеринбургу
Уголовное дело возбуждено в отношении лже-целительницы в Екатеринбурге. Она предлагала потерпевшим купить «магические свечи». Одна из пострадавших обратилась в полицию. Она потеряла 304 тысячи рублей.

В результате розыскных мероприятий была задержана 33-летняя жительница Екатеринбурга, сообщили в УМВД по Екаатеринбургу. По данным полиции, женщина за крупную сумму предлагала купить предметы, у которых якобы есть целительные свойства. Подозреваемая также проводила «магические» ритуалы, которые должны помочь восстановить здоровье.

Фото: УМВД по Екаатеринбургу

Одна из пострадавших пришла в полицию с заявлением 17 августа. Женщина 1970 года рождения рассказала, что у нее мошенница выманила 300 тысяч рублей. По словам заявительницы, еще в ноябре 2020 года она по знакомству обратилась к женщине, которая пообещала ей вылечить мужа. Для этого требовалось купить специальные свечи. За них пострадавшая заплатила 152 тысячи рублей.

При этом «целительница» помещала товар в упаковку. В дальнейшем подозреваемую екатеринбурженка продолжила посещать. Она проводила для нее ритуалы по снятию порчи. Таким образом, мошенница выманила еще 152 тысячи рублей.

На данный момент в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Ранее в отношении нее уже было возбуждено уголовное дело. Оно еще расследуется.

Жертвами «целительницы» также становились и люди с нарушениями слуха, уточнили в полиции. Граждане охотно о себе рассказывали и доверяли женщине. Она пользовалась этим и просила привлекать знакомых. По ее словам, это было нужно для лечения. В результате к расследованиюп ришлось привлечь сурдопереводчика.

Полиция просит тех, кто стал жертвой мошенницы, обращаться в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-04 (Дежурная часть ОП № 4) или 102 (02).

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