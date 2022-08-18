«Магические» свечи за 300 тысяч рублей купила екатеринбурженка у лже-целительницы

Одна из пострадавших пришла в полицию с заявлением 17 августа. Женщина 1970 года рождения рассказала, что у нее мошенница выманила 300 тысяч рублей. По словам заявительницы, еще в ноябре 2020 года она по знакомству обратилась к женщине, которая пообещала ей вылечить мужа. Для этого требовалось купить специальные свечи. За них пострадавшая заплатила 152 тысячи рублей.