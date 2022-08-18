МЧС при участии властей Рязанской области приступило к ликвидации природных пожаров

На прошедшем координационном совещании, в котором приняли участие представители задействованных в тушении пожаров структур, Куренков распорядился обеспечить эффективное применение сил и средств единой системы предупреждения и ликвидации ЧС. Он отметил, что при необходимости учреждения и ведомства должны будут наращивать свои резервы для борьбы с природной катастрофой. Как сообщает ryazpressa.ru, также решено было задействовать добровольную пожарную охрану.
Министр обратился к главам субъектов РФ, входящих в Центральный и Приволжский федеральные округа, призывая их провести обновление и расширение противопожарных минерализованных полос вблизи городов и сел в рамках осложнившейся пожарной обстановки. Куренков заявил о необходимости введения запрета на огневые работы на сельскохозяйственных угодьях и в непосредственной близости от поселений в целях защиты территорий лесного фонда от распространения пожара. Также он обратился к арендаторам лесных участков с просьбой обеспечить должный контроль за мероприятиями по противопожарному обустройству лесов и анонсировал введение запрета на посещение лесных зон до момента ликвидации пожара.
Устранением пожаров в Рязанской области на данный момент занимаются 850 сотрудников экстренных служб, о чем сегодня отчитались в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что работы ведутся при постоянном взаимодействии с губернатором Рязанской области. Также налажена связь между региональными и федеральными структурами по борьбе с ЧС. Для тушения пожара в регион прибывают дополнительные резервы людей и техники Рослесхоза, МЧС и межрегиональной группы. Министр предупредил, что давать оценки организованной борьбе с пожарами пока рано.
В настоящее время к ликвидации огня привлечены 300 единиц техники, четыре вертолета МЧС РФ. Стоит напомнить, что ранее для тушения пожаров в область отправились самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС РФ, а также два самолета Ил-76. На данный момент в регионе зафиксировано четыре действующих очага лесных пожаров — в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.