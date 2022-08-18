МЧС при участии властей Рязанской области приступило к ликвидации природных пожаров

Министр обратился к главам субъектов РФ, входящих в Центральный и Приволжский федеральные округа, призывая их провести обновление и расширение противопожарных минерализованных полос вблизи городов и сел в рамках осложнившейся пожарной обстановки. Куренков заявил о необходимости введения запрета на огневые работы на сельскохозяйственных угодьях и в непосредственной близости от поселений в целях защиты территорий лесного фонда от распространения пожара. Также он обратился к арендаторам лесных участков с просьбой обеспечить должный контроль за мероприятиями по противопожарному обустройству лесов и анонсировал введение запрета на посещение лесных зон до момента ликвидации пожара.