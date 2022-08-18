Минприроды и рыбоохрана проверят факты массового мора рыбы в Черноисточинском пруду

В ведомстве ответили, что обращений граждан об этой экологической проблеме им не поступало. В соответствии с федеральным законом природоохранная прокуратура направила копию публикации для рассмотрения в различные ведомства: Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, а также региональный отдел государственной рыбоохраны.