Минприроды и рыбоохрана проверят факты массового мора рыбы в Черноисточинском пруду

После публикации материала о гибели рыбы в Черноисточинском водохранилище редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку и установить причину произошедшего.
В ведомстве ответили, что обращений граждан об этой экологической проблеме им не поступало. В соответствии с федеральным законом природоохранная прокуратура направила копию публикации для рассмотрения в различные ведомства: Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, а также региональный отдел государственной рыбоохраны.
За нарушение правил охраны водных биологических ресурсов в зависимости от последствий допущенных нарушений предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная, — рассказал редакции TagilCity.ru нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков.
Он отметил, что в соответствии с утвержденным положением ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, ответственность за это возлагается на собственника таких отходов.
Напомним, жители Черноисточинска рассказали, что дохлая рыба лежала в июле 2022 года вдоль берега всего пруда, а также в воде. По их словам, гнилые тухлые останки растаскивали птицы, либо их сносило вглубь водоема.