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Минприроды и рыбоохрана проверят факты массового мора рыбы в Черноисточинском пруду

Минприроды и рыбоохрана проверят факты массового мора рыбы в Черноисточинском пруду

Сегодня, 15:47
Фото: Рамиль Хакимов
Факты массового мора рыбы в Черноисточинском водохранилище под Нижним Тагилом проверят различные ведомства.

После публикации материала о гибели рыбы в Черноисточинском водохранилище редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку и установить причину произошедшего.

В ведомстве ответили, что обращений граждан об этой экологической проблеме им не поступало. В соответствии с федеральным законом природоохранная прокуратура направила копию публикации для рассмотрения в различные ведомства: Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, а также региональный отдел государственной рыбоохраны.

За нарушение правил охраны водных биологических ресурсов в зависимости от последствий допущенных нарушений предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная, — рассказал редакции TagilCity.ru нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков.

Он отметил, что в соответствии с утвержденным положением ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, ответственность за это возлагается на собственника таких отходов.

Напомним, жители Черноисточинска рассказали, что дохлая рыба лежала в июле 2022 года вдоль берега всего пруда, а также в воде. По их словам, гнилые тухлые останки растаскивали птицы, либо их сносило вглубь водоема.

Рыба массово дохнет на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Черноисточинск#Рыба#Природоохранная прокуратура#Вода#Смерть
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